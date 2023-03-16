 

Новостроек в Москве стало больше на 62%

16.03.2023, 2:40, Разное
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За год предложение новостроек класса “комфорт” в Москве увеличилось на 62%, до 25,4 тыс. лотов. Основную долю предложения составляют квартиры – 21,9 тыс. лотов. Больше всего новостроек сосредоточено на юго-востоке и на западе города.

Если рассматривать по типу квартир, то более половины лотов в реализации – это компактные квартиры. На студии приходится почти 29% от всех объектов в продаже, на “однушки” – 37%.

Средняя площадь квартир продолжает сокращаться, за февраль данный показатель потерял еще 0,5 “квадрата”. Площадь самого маленького лота в продаже составляет 10,1 кв. м. Такие студии предлагаются в ЖК “My Space в Зеленограде”. Из-за мелкой нарезки в проекте действуют самые низкие цены на столичном рынке, от 3,6 млн рублей за квартиру.

На квартиры с чистовой отделкой приходится около 68% от всех лотов в новостройках класса “комфорт”.

“Квадрат” за год подорожал на 15%, до 317,1 тыс. рублей. Самые низкие цены действуют в Зеленограде, а также на севере и юге столицы, самые высокие – в ЗАО. В центральных районах новостройки массового сегмента отсутствуют.


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