 

Ниинисте заявил, что Эрдоган сообщит об одобрении заявки Финляндии на членство в НАТО в пятницу

16.03.2023, 2:31, Новости дня
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Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что ожидает от своего турецкого коллеги Тайипа Эрдогана заявления по поводу вступления страны в НАТО.

Как считает Ниинисте, Эрдоган сообщит об этом в пятницу в ходе встречи в Анкаре, передает ТАСС.

По словам финского политика, когда турецкий президент принял решение о ратификации членства Финляндии в НАТО, то он назначил встречу с властями принимаемой в НАТО страны.

«Конечно, я принял приглашение и поеду принимать его волеизъявление», – написал Ниинисте в социальных сетях. Визит политика в Анкару запланирован на пятницу.

Ранее сообщалось, что Турция может перед назначенными на 14 мая выборами в стране одобрить заявку Финляндии на вступление в НАТО без Швеции. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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