Ниинисте заявил, что Эрдоган сообщит об одобрении заявки Финляндии на членство в НАТО в пятницу
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Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что ожидает от своего турецкого коллеги Тайипа Эрдогана заявления по поводу вступления страны в НАТО.
Как считает Ниинисте, Эрдоган сообщит об этом в пятницу в ходе встречи в Анкаре, передает ТАСС.
По словам финского политика, когда турецкий президент принял решение о ратификации членства Финляндии в НАТО, то он назначил встречу с властями принимаемой в НАТО страны.
«Конечно, я принял приглашение и поеду принимать его волеизъявление», – написал Ниинисте в социальных сетях. Визит политика в Анкару запланирован на пятницу.
Ранее сообщалось, что Турция может перед назначенными на 14 мая выборами в стране одобрить заявку Финляндии на вступление в НАТО без Швеции.
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