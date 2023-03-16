Рогов: В Запорожской области отбили атаку украинских войск

Отбита атака украинских войск в Пологовском районе Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Часть боевиков была уничтожена, другая вернулась на исходные позиции, написал Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, отряд ВСУ при поддержке бронетехники проводил разведку боем. Рогов уточнил, что атака противника была отражена бойцами 219-го мотострелкового полка 42-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС РФ.

Ранее сообщалось, что истребители ВКС РФ сбили украинской вертолет Ми-8 в Запорожской области.

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