 

Financial Times: Банк Credit Suisse обратился за поддержкой к Нацбанку Швейцарии после резкого падения курса акций

16.03.2023, 2:31, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Швейцарский банк Credit Suisse обратился за поддержкой к Национальному банку Швейцарии (SNB) в условиях резкого падения курса акций, сообщили осведомленные источники Financial Times.

Швейцарский банк Credit Suisse, который во вторник, 14 марта, сообщил о проблемах с отчетностью, попросил Нацбанк Швейцарии сделать обнадеживающее отрасль заявление о том, что финансовая организация находится в приемлемом состоянии. С тем же запросом банк обратился в Службу по надзору за финансовыми рынками Швейцарии (FINMA), сообщил «Коммерсант».

В статье отмечается, что акции Credit Suisse в среду, 15 марта, упали на 30%, до исторического минимума,– впервые они торговались по цене ниже 2 швейцарских франков (2,2 доллара США). Как считает издание, это связано с серьезными проблемами банка. Позже курс акций банка несколько восстановился, но оставался на 17% ниже цены закрытия торгов предыдущего дня. Днем ранее, во вторник, банк Credit Suisse признал, что внутренний контроль за финансовой отчетностью в 2021 и 2022 годах не был эффективным. После этого американский инвестор Роберт Кийосаки заявил, что ожидает банкротства Credit Suisse.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.10.20 / На Украине назвали сроки утраты боеспособности ВВС

10.12.21 / Компания AMD представит мобильные видеокарты на чипах 6 нм

11.09.22 / В Венгрии назвали антироссийские санкции средствами самоповреждения для ЕС

15.12.20 / НАСА заявило об установке на МКС первого американского туалета «лучше российского»

02.02.21 / Эксперт: Конгресс не позволит Байдену снять санкции с «Северного потока-2»

05.07.21 / Жителей Сочи предупредили о возможной эвакуации из-за наводнения

21.04.21 / Силуанов: На социнициативы за два года потратят 400 млрд рублей

28.12.21 / Компания Apple патентует новую технологию, касающуюся размещения датчиков под экранами

23.04.21 / Генпрокурор внес представление главе ФОМС за нарушения в работе

04.11.21 / ЕС на следующей неделе, скорее всего, исключит Украину из списка безопасных для путешествий стран – журналист

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика