Financial Times: Банк Credit Suisse обратился за поддержкой к Нацбанку Швейцарии после резкого падения курса акций

Швейцарский банк Credit Suisse обратился за поддержкой к Национальному банку Швейцарии (SNB) в условиях резкого падения курса акций, сообщили осведомленные источники Financial Times.

Швейцарский банк Credit Suisse, который во вторник, 14 марта, сообщил о проблемах с отчетностью, попросил Нацбанк Швейцарии сделать обнадеживающее отрасль заявление о том, что финансовая организация находится в приемлемом состоянии. С тем же запросом банк обратился в Службу по надзору за финансовыми рынками Швейцарии (FINMA), сообщил «Коммерсант».

В статье отмечается, что акции Credit Suisse в среду, 15 марта, упали на 30%, до исторического минимума,– впервые они торговались по цене ниже 2 швейцарских франков (2,2 доллара США). Как считает издание, это связано с серьезными проблемами банка. Позже курс акций банка несколько восстановился, но оставался на 17% ниже цены закрытия торгов предыдущего дня. Днем ранее, во вторник, банк Credit Suisse признал, что внутренний контроль за финансовой отчетностью в 2021 и 2022 годах не был эффективным. После этого американский инвестор Роберт Кийосаки заявил, что ожидает банкротства Credit Suisse.

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