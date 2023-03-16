Классический не значит скучный: какие вещи подходят к тренду “классик-кор” и как стильно сочетать их между собой

Модные тенденции меняются со скоростью света, а многие популярные тренды создают пользователи социальных сетей. Популярные блогеры в режиме реального времени диктуют стиль, а их преданная аудитория выбирает то, что советует кумир, вдохновляясь идеями нового интернет-хита. Сейчас TikTok, решающий, что модно, создает быстро меняющиеся тренды, а определенный стиль мгновенно становится вирусным.

Модные тренды из соцсетей

Социальная сеть щедра на модные эстетики, а ее пользователи с радостью их подхватывают и распространяют. В новом году завирусился тренд «классик-кор», который основан на классическом дизайне, легко смешиваемых цветах и сочетаемых силуэтах. По словам блогеров, classic core – это полная противоположность часто меняющейся моде, а его характерные черты давно проверены временем.

Инфлюенсеры делают ставки на лаконичность форм, элегантность и минимализм. В эстетике «классик-кор» нет ничего лишнего, а каждая вещь соответствует определенному назначению. Тренд, стоящий вне моды, вновь на вершине всеобщего внимания и обожания.

Цветовая гамма

Если говорить о цветовой гамме, то для «классик-кора» характерны все нейтральные оттенки – бежевый, кремовый, коричневый, серый. Можно поиграть на неярких контрастах, используя лишь приглушенные тона.

Кроме того, не стоит забывать о вечной классике, которая никогда не надоест, – идеальном сочетании черного и белого, элегантности и чистоты.

Стильная штучка

Блогеры уверяют: «классик-кор» не значит скучный. И женственные образы Дакоты Джонсон, популярной актрисы и законодательницы моды, регулярно посещающей светские вечеринки, это подтверждают. Отлично разбирающаяся в трендах, она предстает перед публикой в простой футболке, элегантном блейзере и неподвластных времени балетках.

А уважаемые критики поют ей дифирамбы, говоря, что стильная штучка не тратит много денег на вещи, которые быстро выходят из моды. Актриса, по их мнению, отлично понимает, какой стиль ей идет, а знание этого экономит не только время, но и место в шкафу.

Неагрессивная притягательность

Не стоит думать, что классический стиль лишен этой черты. Женщины, обратившие свои взоры на новый тренд, легко смогут продемонстрировать свою привлекательность, отдав предпочтение силуэтам, выдержавшим испытанием временем.

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Так, в социальной сети завирусился образ стильной модницы, облаченной в классическое платье-футляр, которое словно сошло с обложек женских журналов 50-х годов. Приталенный силуэт тактично подчеркнул все достоинства фигуры, оставив место для фантазий. Но, конечно, речь о провокациях здесь не идет.

Идеальный гардероб

К одежде в классическом стиле относятся выдержавшие испытание временем блейзер, свитера прямого покроя, брючный костюм, юбка-карандаш, рубашки на пуговицах, туфли на плоской подошве. И даже банальные джинсы, правда, лишенные потертостей, вырезов и декора.

Главная изюминка образа – появившийся в начале XIX столетия универсальный тренч пастельных оттенков, который можно сочетать практически с любым образом. Не теряющий своей актуальности, он уже давно вне моды и времени.

Муза по имени Меган

Меган Маркл, супруга принца Гарри, стала музой для тех, кто тяготеет к классическому стилю. Ее гардероб состоит исключительно из вещей нейтральных оттенков – черного, кремового, коричневого, темно-синего и белого, которые легко сочетаются между собой.

Признанная икона стиля, обожающая минимализм, выбирает удобную одежду, слегка приталенную, но не слишком облегающую. Это позволяет перенести фокус внимания на элегантный силуэт, не тратя много сил и денег.

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Стиль от Леди Гаги

Мегазвезда шоу-бизнеса давно сотрудничает с брендом шампанского премиум-класса Дом Периньон. В одном из промороликов она появляется в накрахмаленном белоснежном платье на пуговицах, дополнив образ простой черной кофточкой. Решившаяся на классику, она приятно удивила своих поклонников сдержанным луком.

Дива, в последнее время избегающая вычурности и эпатажа, считает, что классика не может выглядеть скучно. И вот уже модные критики пишут статьи, в которых рассуждают об эволюции стиля голосистой певицы.

Палочка-выручалочка для модниц

По словам инфлюенсеров, для классического стиля подходят как традиционные рубашки на пуговицах, которые можно носить с джинсами и брюками, так и платья-рубашки. Все это очень стильные вещи.

В новом году они точно не выйдут их моды и станут палочкой-выручалочкой для тех, кто не знает, что надеть. Стильное платье-рубашка не будет выглядеть как домашняя одежда, если подчеркнуть силуэт любимым поясом.

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Икона стиля

Модные критики уверяют, что настоящая королева «классик-кора» – актриса Риз Уизерспун. Дерзкая «блондинка в законе» носит блейзер и джинсы нейтральных оттенков, не забывая разбавить образ яркими аксессуарами – оригинальной сумочкой или крупными солнцезащитными очками.

Звезда кино остается верна строгим фасонам в одежде, отдавая предпочтение элегантному консерватизму и демонстрируя благородную элегантность.

Бренд, сделавший ставку на классику

Модный тренд «классик-кор» основан на тех элементах, которые выдержали проверку временем. Основатель культового американского бренда Ralph Lauren Ральф Лорен всегда был приверженцем классического стиля, являющегося основой Высокой моды известной марки.

Блогеры советуют обратить свое внимание на элегантную белую рубашку или свитер с круглым вырезом бренда, которые достойны места в любом гардеробе.

Стиль, стоящий вне моды и времени

Тренд «классик-кор», в котором нет ничего лишнего, – сочетание сдержанности, лаконичности и простоты. Ключ к тренду classic core – минимализм: важно избегать вычурных деталей и других излишеств, которые сведут на нет все усилия.

Одежда в классическом стиле – беспроигрышный вариант для женщин, желающих продемонстрировать хороший вкус и отличный внешний вид. По словам стилистов, классика – замечательная база, с помощью которой можно строить свой гардероб и создавать огромное количество элегантных образов. Они советуют тем, кто не знает, что надеть, остановиться именно на этом направлении.

С нестареющей классикой, остающейся с нами на протяжении многих поколений, легко создавать модные луки.