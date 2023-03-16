Мнение: О достижении главной цели спецоперации… Всё, можно расходиться?

Российский президент Владимир #Путин заявил накануне, что нынешняя спецоперация для РФ — уже не «это не геополитическая задача, а задача выживания российской государственности». Интересная трансформация в сравнении с изначально заявленными целями, но даже не в этом суть.

Борьба есть борьба. И ведётся она не только и даже не столько на линии боевого соприкосновения.

А в этой части уже достигнуты интересные результаты.

Как отметил Bloomberg, юань впервые обогнал доллар США в качестве наиболее торгуемой валюты на Московской бирже, его доля на рынке составляет почти 40%. Такое развитие событий связано с конфликтом вокруг Украины и санкциями Запада против РФ, которые усилили зависимость России от китайской валюты. В 2022 году на Китай приходилось 40% российского импорта и 30% экспорта, и ожидается, что эта торговая зависимость будет расти.

Таким образом, российская финансовая система переживает стремительную «юанизацию» не только на государственном и корпоративном уровнях, но и на уровне домохозяйств. Эта тенденция может привести к формированию региональной финансовой архитектуры, ориентированной на юань, по соседству с Китаем. И Россия станет — фактически, уже стала — её весомой частью. Кроме РФ в орбиту китайского финансового влияния уже плотно втянуты бывшие советские республики Центральной Азии, где давно реализуются масштабные инвестпроекты в рамках «Пояса и Пути». Ну и некоторые другие страны Юго-Восточной Азии постепенно подтягиваются.

«Юанизация» России, безусловно, углубит и ускорит эти процессы. И можно ожидать, что уже в самом обозримом будущем зависимость РФ от Китая станет практически вассальной, а кремлёвские правители станут в отношениях с Пекином играть примерно ту же роль, которую сейчас играет белорусский лидер Александр Лукашенко в отношениях с Москвой. Только с ещё меньшей долей «самостоятельности», поскольку стиль руководства у КНР немного другой.

В общем, #Кремль через проведение СВО в ускоренном темпе преподнёс и Россию, и всю остававшуюся под российским влиянием часть постсоветского пространства Китаю буквально «на блюдечке с голубой каёмочкой». А дальнейший формат этого нового вассалитета будет определяться исключительно оценками китайской стороны баланса издержек и выгод от прямого политического управления подданными территориями и от косвенного — через преимущественно финансовые рычаги.

В общем, не ради этого ли всё и затевалось?

И если цель уже практически достигнута, значит, «украинский #кризис» можно аккуратно сворачивать, независимо от мнения Киева и тем более Москвы?

Или нужно ещё немножко «доварить лягушку», чтобы та размякла уже совсем?

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