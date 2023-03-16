Мнение: Навальные и чистая публика

Продолжаем изучать российское общество во всей его полноте и безобразии. С основной массой «глубинного народа» многое, увы, стало ясно после 24 февраля прошлого года: полнейшая бесчувственность и безжалостность, отказ от эмпатии, покорность и лояльность власти, агрессивность вовне в сочетании с полной апатией внутри – всё это было проявлено многократно и на деле, на фоне по-настоящего чудовищного испытания – войны. Это, впрочем, было и неудивительно – собственно, никаких иллюзий по поводу качества нашего народонаселения давно никто и не питал, включая и само народонаселение. «Людишки так себе» – общее мнение, да к тому же и действующий лозунг всей российской жизни – Надо быть скотом – как бы выдает индульгенцию на все прошлые и будущие грехи, даже наоборот – требует еще больше жестокости, мерзости и скотства.

Российская «прогрессивная общественность» (то, что прежде называлось «интеллигенцией») давно поставила на народе крест, и его реакция на СВО только подтвердила все наихудшие опасения. Однако – как обстоят дела с самой прогрессивной общественностью? Являет ли она сама пример сострадательности, гражданского мужества, эмпатии и достойного поведения? Или же, как говорили в свое время все лидеры КПСС, начиная с тов. Сталина, «советская трудовая интеллигенция – плоть от плоти советского трудового народа»?

С одной стороны – вроде бы нет. Интеллигенция наша давно от народа отреклась, плюнула и презрительно вытерла губы. И на «СВО» отреагировала куда лучше – войну осудила, украинцам сочувствует, завоевательного энтузиазма – ноль, завоёвывать соседей не спешит до такой степени, что даже сотнями тысяч взяла ноги в руки и «релоцировалась» куда подальше, лишь бы не иметь дел с военкоматами, Родиной, а также с ее «непобедимой и легендарной».

Вопрос только – так ли велика пропасть, разделяющая «хороших русских» и русских просто, так сказать, от сохи. Или все-таки совок есть совок, и в корневых своих проявлениях «среди своих» российская «прогрессивная общественность» демонстрирует, в сущности, те же черты, что и весь Русский мирЪ?

Показательный кейс – реакция «хороших русских» на выдающийся перфоманс последних дней, выступление семейства Навальных на вручении «Оскара» в США. Случай достаточно чистый, почти пробирочный, так как реагировала как раз в основном «чистая публика» – российский «глубинный народ» никакой особой заинтересованности в судьбе «русского Манделы» давно не проявляет, да и церемонией Оскара не интересуется, тем более, что ему ее и не показывают. Возможно, народ бы и проявил интерес – но все выступления были на английском, а народ в России, как известно, в этом отношении подобен американцам – никаких языков, кроме своего, он не знает и свято уверен, что, наоборот, это все чужаки обязаны знать наш русский. Так что выступления он бы не понял, даже если бы услышал.

Зато реакция интеллигенции была бурной. Семейство Навальных – жена Юлия, дочь и сын, а также непременная при них Мария Певчих – пришли на церемонию, как мы все видели, в роскошных вечерних платьях с открытыми плечами, мать – в ярко-красном, дочь – в зеленом. Мария Певчих, как писали женщины-завистницы, «завернулась в штору», но смотрелась тоже весьма эффектно. Вообще, выглядели все весьма эротично. Что, собственно, и вызвало бурю.

Хотя… как «бурю»… В фейсбучной среде (где в основном и окопались остатки «прогрессивной общественности») прозвучали немногочисленные голоса некоторых комментаторов, почувствовавших себя несколько шокированными столь фривольным образом «страдающего семейства». Кто-то робко говорил, что красное – это символ секса и жажды полнокровного веселья, что открытые плечи, шутки и смех – не совсем то, что ожидают увидеть люди, глядя на родственников узника, попавшего в лапы жестокого тирана. Семейство Навальных действительно как будто старалось произвести впечатление богатых и знаменитых людей, попавших на шикарный светский раут к «сливкам общества» и желающих знатно потусить. Отщепенцы в соцсетях недоумевали – а что, Навальный действительно сидит в тюрьме для того, чтобы дать возможность своим родным и близким весело и гламурно проводить время?

Однако эти жалкие голоса буквально потонули в хоре решительных, презрительных и радостных голосов тех, кто называл себя «сторонниками Навального». Их было очень много. И говорили они все примерно одно и то же:

Навальные так оделись, потому что «имели право»;

Нет, они так оделись, потому что их заставили организаторы, это такой «дресс-код»

то, что они оказались на сцене во время церемонии «Оскара» – это свидетельство их жизненного успеха;

демонстрация «здоровой сексуальности» – нормально, потому что не могут же родственники заключенного все время скорбеть и плакать, надо иногда и веселиться

те, кто предъявляет какие-то претензии к внешнему облику Навальных – это или агенты Путина, или люди, которые просто бесконечно завидуют невероятному жизненному успеху Навальных.

И, наконец, очень много аргументов «от противного», типа «а что, они должны были в дерюгу одеться? Или в ватниках выйти?!»

И вот настолько дружная и сплоченная реакция «лучших людей России» действительно потрясла, по крайней мере меня. Чем? Тем, насколько она ПОХОЖА. Похожа на то, что ежедневно демонстрируют в отношении войны, убийств и смерти те самые «ватники», которых «чистая публика» как бы от всей души осуждает и презирает за их «зверство и бесчувственность».

Главное общее качество – то самое полное отсутствие эмпатии. Причем оказалось, что это даже невозможно объяснить: люди ИСКРЕННЕ оказываются неспособны понять – им в буквальном смысле нечем понимать. Как говорил мой отец (повторяя, по его словам, поговорку его деда) – «Под кожей нету – к коже не пришьёшь».

Интеллигенты наших дней искренне (думая, что «раскусили») обвиняют своих оппонентов в том, что они ЗАВИДУЮТ. Завидуют Навальным, Юле и Даше, за то, что их «вон куда пригласили». Обвиняющим даже не приходит в голову, что завидовать тем, у кого вот-вот убьют или замучают до смерти любимого мужа и отца, взятого по облыжному обвинению, а они даже никак не в силах этому помешать – по меньшей мере СТРАННО. Но зато – это очень перекликается с «народной» завистью (над которой чистая публика любит потешаться) к женам мобилизованных – «Эх, повезло Людке – у нее мужа забрали в армию, его там сейчас убьют, а она 7 миллионов получит, все долги раздаст».

Что тут общего? В обоих случаях – «зависти» к Навальным и «зависти» к вдове мобилизованного – речь идет об однозначном предпочтении внешней мишуры чувству человеческой любви и привязанности. Откуда это берется? Ровно оттого, что человек, говорящий о такой «зависти», САМ не испытывает и, вероятно, никогда не испытывал этой самой любви и привязанности даже к собственным родителям – и уж тем более, конечно же, неспособен допустить, что такие чувства мог бы испытывать кто-то другой. Зато ему понятна и близка более простая эмоция: у кого-то есть деньги – а у меня нет; это зависть! Кто-то ходит в шикарном платье – а я нет; опять зависть!

Вот из этой внутренней пустоты на месте эмпатии рождаются сами по себе – звучащие постоянно! – представления «чистой публики» о каком-то «успехе» Навальных, к которому они будто бы «пришли». Поскольку совки – неважно, «чистые» или «нечистые» – в принципе не понимают, как это – испытывать привязанность к человеку, боль от утраты близости с ним и постоянный страх за то, что с ним что-то случится – они также неспособны даже уловить, в чем в принципе может быть проблема с семейством Навальных. Вот подлинный (!) текст от одного из представителей прогрессивной общественности, причем далеко не худшего, из моего чата в Телеграме. Он может показаться феноменальным – однако он такой среди тысяч аналогичных:

«Нормальная семья, красивые дети, шикарные фото. За них можно либо порадоваться, либо позавидовать только. Вот бабуины и страдают от зависти… Даже тюрьма их не сломила. Даже из тюрьмы Навальный добился оглушительного успеха для своей семьи. Они там, где не были и никогда не будут их критики».

Это – еще раз уточню – о семье Навальных человек пишет. «Даже тюрьма» (в которой они не сидели) «их не сломила». Имеется в виду – они по-прежнему бодры, веселы и счастливы. Человек пишет искренне. Он (они все) действительно так думают. Немудрящая мысль: Навальный, оказывается, пошел в тюрьму, чтобы «добиться успеха для своей семьи». Оглушительного! Точно так же народ думает и о мобилизованных: пошел на войну – но не ради каких-то идей, не ради Родины, не ради общества (этого всего совок не понимает и даже неспособен понять) – но ради того, чтобы его там убили, а семье вышла бы прибавка.

Удивительно, но точно так же практически никто в российской тусовке «хороших русских» не улавливает – просто не способен на это – собственно мотивацию устроителей того же Оскара. «Хорошие русские»-сторонники Навального также совершенно искренне полагают, что приглашение Навальных – это такое признание заслуг, способ выразить восхищение, «искупать в аплодисментах» и т.п. Им даже не приходит в голову, что вообще-то главный мотив такого рода приглашений – сочувствие. Желание поддержать несправедливо обиженных и обделенных людей, у которых ГОРЕ. Горе, которое понятно любому – и американцу, и шведу, и поляку, и даже негру преклонных годов: у семьи жестокий тиранический режим забрал смелого и прогрессивного кормильца, заботливого отца и примерного мужа, кинул в застенок на огромный срок по чисто политическим мотивам, содержит в очень тяжелых условиях да и вообще может там убить или замучить в любой момент. Люди во всем мире примеряют такую страшную ситуацию на себя – сочувствуют несчастным.

Это, казалось бы, очевидно. Но это абсолютно неочевидно и вообще непонятно НАШИМ людям – вплоть до того, что они такую возможность вовсе не рассматривают. Почему? Да потому что они САМИ, опять же, никакого сочувствия ни к кому не испытывают. Да-да – даже, как выяснилось, и те, кто убежал от войны и проклинает Путина. Как там было в лучшей песне Шнура: «Никого не жалко, никого – ни тебя, ни меня, ни его».

А раз непонятно, что людей пригласили из сочувствия к их горю – то, естественно, непонятно и то, почему не стоило бы на такого рода мероприятие одеваться в кричащие эротичные наряды.

Не стоило бы, потому что у настроенного на сочувствие при виде такого рода «скорби» в голове возникает определенный когнитивный диссонанс. И вопрос – «Простите, а они точно переживают за своего отца/мужа? А они точно его семья? Может быть, они что-то знают – например, что их родственнику ничего на самом деле не угрожает, поэтому они так спокойны и веселы?» В итоге мероприятие (охватывающее, между прочим, сотни миллионов человек во всем мире) вместо того, чтобы поднять в мире волну сочувствия к «русскому Нельсону Манделе» – оказывает как бы не противоположный эффект, во всяком случае, точно не выполняет своих задач.

Отсутствие способности к эмпатии – страшная штука. Люди, ее лишенные – своего рода социальные инвалиды. И тут – как в старом анекдоте: «Люди, у которых нет чувства юмора, должны по крайней мере иметь чувство, что у них нет чувства юмора». К эмпатии это относится еще в большей степени, чем к юмору. В нашей стране неспособность сострадать кому бы то ни было чрезвычайно распространена – но давайте хотя бы отдавать себе в этом отчет. И понимать – хотя бы умом, на уровне «рацио» – что это НЕНОРМАЛЬНО. Что у нас нет одного очень важного органа. Что другие люди – и их в человечестве большинство – сострадать МОГУТ, более того – часто это является основой их действий, их мотивации.

Выучить, что ли, какие-нибудь самые общие признаки, правила. Как таблицу умножения. Вдолбить себе в голову, пусть даже по принципу «это невозможно понять – это надо просто запомнить». Например – когда у человека в тюрьме любимый человек, сын, муж, отец, мать, сестра, брат – он страдает. Почему? Потому что он переживает за другого, за то, что он не может ему помочь, защитить. Как это??

…Твою мать!

И второе – еще более диковинное и загадочное: людям бывает свойственно помогать и сочувствовать тем, у кого в беде родственники. ДА – даже тем, у которых родных забрало государство. Да, так бывает в мире. И это не означает, что этим родственникам хотят дать приз, не означает, что им завидуют за то, что их отец/брат/сын в тюрьме – нет, им СОЧУВСТВУЮТ.

Да, бывает такое, что людям сочувствуют. Редко, но бывает.

И – совсем уж невероятное: бывает так, что веселиться и плясать в красивых платьях в роскошном месте – не стоит. Так бывает, когда хочешь помочь кому-то родному и близкому.

Это надо просто запомнить.