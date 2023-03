Глаза б её не видели – Личное мнение

Пока все обсуждали фотографии Николь Кидман на Оскаре, кто-то вспомнил и о бывшем муже актрисы Томе Крузе.

«Тома там не было, потому что она была там, и он не хотел стычки», — уверяют источники в прессе.



Фото: Far and Away

То есть, Круз не пришёл аж на Оскар, лишь бы не встретиться с бывшей женой, с которой развёлся пару десятков лет назад.

Многие замечают, что это не единичный случай. На мероприятиях бывает или Николь, или Том.

Что на это можно сказать? Действительно, странно. Глаза б тебя не видели, как говорится.

Что делать, если спустя 20 лет человек у тебя всё равно вызывает эмоции, я не знаю. Избегать встреч — ну, тоже, конечно, вариант. А то встретятся случайно, обнимутся, начнут пускать слёзы, снова поженятся. А потом опять разводиться — всё это лишние хлопоты и не очень полезно для нервной системы.

А у вас есть такие люди, которых вы видеть не хотите? И что делаете?

—