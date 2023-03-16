 

Мнение: Беспилотник преткновения

16.03.2023, 1:28, Разное
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Над Черным морем то ли сбили, то ли сам упал американский беспилотник MQ-9.

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, заявил, что Россия попытается достать со дная Черного моря то, что осталось от беспилотника: «Я не знаю, сумеем ли мы достать или нет, но то, что это делать надо, и будем этим заниматься, обязательно».

Между тем, представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон не уверен, что сможет вернуть обломки беспилотника. При этом США не хотят, чтобы остатки дрона попали в чужие руки, и принимают меры с целью предотвратить такое развитие событий (отсюда).

Переживаю, как бы из-за обломков американского беспилотника не произошли боестолкновения подводников и морской пехоты США и России. А это вполне может перерасти в столкновение армии России с армией США, а то и всего НАТО…

Фотография беспилотника MQ-9 отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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