Лавров заявил об игнорировании США фактов ограничения полетов в некоторых районах Черного моря
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США полностью игнорируют факт того, что есть отдельные районы у побережья Черного моря, которые после начала спецоперации РФ в Украине получили ограниченный статус для полетов, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Он добавил, что США пытаются искать поводы для каких-либо провокаций, передает ТАСС.
Лавров добавил, что так заставляет думать вызывающее игнорирование американской стороной объективной инфрмации об этих районах.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг обвинения в связи с тем, что падение беспилотника в Черное море и сброс топлива были неэкологичными.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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