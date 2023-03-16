Министр обороны США Остин запросил телефонные переговоры с Шойгу

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с американским коллегой Ллойдом Остином, сообщили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что беседа состоялась по инициативе американской стороны, передает ТАСС.

В США ранее заявили о якобы столкновении с российским Су-27. В Минобороны РФ сообщили, что БПЛА упал в море из-за резкого маневрирования. Посол РФ в США Анатолий Антонов призывал Вашингтон прекратить спекуляции на тему потерпевшего крушение дрона. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США пытаются не допустить, чтобы упавший над Черным морем дрон MQ-9 попал в чужие руки.

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