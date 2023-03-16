Министр обороны Турции Акар о возможности открытия проливов для ВМС США: Анкара стремится найти с США разумное решение
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Министр обороны Турции Хулуси Акар, комментируя возможность открытия проливов для прохода ВМС США к месту крушения беспилотника MQ-9 Reaper, заявил, что Анкара стремится найти с США разумное и логичное решение и выступает за мирный выход из ситуации, последующие шаги прояснятся в ближайшее время.
На вопрос о том, разрешит ли Анкара проход американских военных судов в Черное море, Акар сообщил, что МИД и минобороны Турции продолжают работу в тесном контакте, взаимодействуя также с администрацией президента, последующие шаги прояснятся в ближайшее время, передает РИА «Новости».
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