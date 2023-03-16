 

Le Parisien – протестующие в Париже забросали мусором штаб-квартиру партии Макрона

16.03.2023, 0:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Профсоюзные активисты забросали мусором штаб-квартиру партии Эммануэля Макрона «Возрождение» в Париже, пишет Le Parisien. Как отмечает издание, целью протестующих было привлечь внимание депутатов к забастовкам против пенсионной реформы в стране, а также оказать давление на власть в преддверии прохождения закона об изменении пенсионного возраста через парламент.


AP

Профсоюзные активисты забросали мусором штаб-квартиру партии Эммануэля Макрона «Возрождение» в Париже, пишет Le Parisien. Как передаёт издание, для разгона протестной акции были задействованы силы правопорядка.

По словам представителя профсоюза Solidaires Симона Дютей, в акции приняли участие от 250 до 300 человек.  Как пояснил профсоюзный деятель, цель протестующих состояла в том, чтобы «напомнить, что люди бастуют и что кто-то несёт ответственность за эту ситуацию», а также в том, чтобы оказать «давление» на депутатов за два дня до голосования по вопросу о пенсионной реформе в парламенте.

Текст документа должен быть рассмотрен специальной комиссией из семи депутатов и семи сенаторов. Если Национальное собрание и сенат придут к соглашению, он будет утверждён в четверг, напоминает газета.

Источник в партии «Возрождение», в свою очередь, высоко оценил «профессионализм и оперативность сотрудников префектуры полиции», которые вмешались в ситуацию, и осудил «запугивание, которому нет места в условиях демократии».

 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.07.22 / Daily Mail – Трамп уверен — победа Байдена на выборах 2020 года была «математически невозможна»

10.09.22 / Мнение: Техническое. 10.09.2022

26.07.20 / Тропические принты и цветочные композиции: Королева Летиция и король Филипп посетили Галисию в рамках турне по Испании

12.02.22 / Врач Павел Евдокименко заявил о новом последствии из-за лечения коронавируса

28.09.20 / Где провести отпуск: 7 самых живописных мест Дубая

17.02.22 / Рената Литвинова появилась на публике с красивым мужчиной в одном белье

10.11.21 / «Боже, вот таким же талантливым нельзя быть». Юлия Пересильд часто влюбляется в очень талантливых людей

22.02.23 / Путин призвал молодёжь слушать не только «Чайф», но и классическую музыку

31.01.23 / Мнение: Тишайший Сунак

16.01.21 / Дональду Трампу заблокировали счета в Сбербанке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика