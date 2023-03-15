Не впадаем в “навязчивое повторение”: чтобы взять жизнь в свои руки, важно избавиться от постоянного чувства вины

Иногда люди, имея душевные травмы, которые им были нанесены в детстве или во взрослом возрасте, постоянно испытывают вызванные ими чувство вины. Они впадают в “навязчивое повторение” негативного состояния, связанного с давними событиями, когда их обижали, обесценивали и обвиняли в том, в чем они совсем не виноваты. Такое состояние психологи считают крайне вредным и призывают избавиться от него.

Результат детских травм

Эксперты поясняют, что чувство так называемой токсической или хронической вины тесно сопряжено с ложным чувством ответственности, которое угнетает и подавляет человека. Во многих случаях это связано с детскими травмами, когда ребенок думал, что он провинился, взяв на себя чужую ответственность. Чтобы навсегда избавиться от комплекса вины, нужно понять, как он был сформирован.

Психологи утверждают, что чувство вины не возникает само по себе. Зачастую взрослые навязывают его детям и подросткам, взваливая на них ответственность за их братьев и сестер и даже за старших членов семьи. Например, мать и отец по тем или иным причинам уделяют мало внимания своим отпрыскам, заставляя старшего ребенка следить за младшими.

И когда у него что-то не получается, родители ругают его или даже наказывают. А поскольку такие дети в силу их неопытности не способны дать адекватную оценку ситуации, обвинения в их адрес они считают обоснованными. Хотя на самом деле никакой их вины в происходящем нет.

Если дети растут в такой нездоровой обстановке, это не может не сказываться самым отрицательным образом на их хрупкой психике. В результате, став взрослыми людьми, они также не способны построить здоровые отношения, не могут отстоять свои личные границы, обвиняют себя во всех неудачах и не надеются отыскать личное счастье.

Исцеление возможно

Психологи отмечают, что излечиться от подобной душевной травмы можно. Но сначала нужно осознать, что чувство вины, которое вас угнетает, является ложным. Что нельзя брать на себя вину за неправильные действия других людей, думать, что все идет не так только потому, что вы являетесь этому причиной.

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Возможно, что вы действительно делали ошибки, пытаясь построить отношения с романтическим партнером и думая, что вы виноваты во всех неудачах. И были уверены, что это именно так и есть. Но теперь, когда вы узнали правду о том, что ваше чувство вины является ложным, что вам его внушили, вам ничего не мешает начать выходить из токсичных отношений, которые вы терпели раньше.

Нужно сделать решительный шаг

Как правило, бессознательное стремление воспроизвести дисфункциональную среду из далекого детства и впадение в “навязчивое повторение” продолжается до тех пор, пока человек не узнает о причинах этого явления и не решает навсегда выйти из этого токсичного состояния.

Нужно понимать, что от этого шага зависит ваше будущее, которое находится в ваших руках, а собственное исцеление – это ваша ответственность. Эксперты советуют как можно чаще повторять себе, что испытываемое чувство вины – это то, от чего необходимо избавляться. Такое состояние может вызвать у вас бесчисленные проблемы.

Задумайтесь, неужели вы не заслуживаете красивой, счастливой жизни, общения с хорошими людьми, которые вас ценят и уважают, которые могут наставить вас на истинный путь, помочь вам и поддержать вас, когда вы делаете ошибки, а не обвинять вас по поводу и без него.

Если же вы чувствуете, что самостоятельное преодоление ложного чувства вины вам не по силам, вы всегда можете рассчитывать на профессиональную помощь психолога.