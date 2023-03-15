Украину вычеркнули из заявки на проведение ЧМ-2030

Украина исключена из совместной заявки с Испанией и Португалией на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года. Как пишет «Корреспондент», место Украины на крупнейшем футбольном форуме планеты займет Марокко.



AP

Украина исключена из совместной заявки с Испанией и Португалией на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года. Как пишет «Корреспондент», место Украины на крупнейшем футбольном форуме планеты займёт Марокко.

Ранее заявку Марокко на проведение ЧМ-2026 отклонили из-за того, что страна не смогла выделить необходимую сумму для проведения соревнований. Но совместно с Испанией и Португалией африканцы смогут принять чемпионат. В случае успеха Марокко станет первой страной, принявшей игры турнира в Северной Африке.

Испания и Португалия в октябре включили в заявку на турнир Украину. Идея была поддержана УЕФА. Однако впоследствии страны ЕС начали рассматривать вариант с заменой Украины на Марокко из-за ситуации с президентом Украинской ассоциации футбола Андреем Павелко. Он подозревается в мошенничестве и отмывании денег во время строительства завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей. Однако, пишет издание, окончательное решение было принято на фоне продолжения активных боевых действий на Украине.

Также за право провести чемпионат будут соревноваться Саудовская Аравия, Египет и Греция (совместная заявка), а также Уругвай, Аргентина, Чили и Парагвай (совместная заявка).