 

Психолог: не стоит отказывать себе в работе во время отпуска

15.03.2023, 22:25, Разное
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Во время отпуска не стоит ограничивать себя в работе, особенно если есть желание выполнить трудовые обязанности. Такое мнение выразил психолог Павел Жавнеров.

Специалист отметил, что есть люди, которые испытывают стресс без работы. Решение рабочих вопросов в спокойной обстановке помогает им расслабиться и качественно отдохнуть. “Для одного человека это стресс, а для другого это радость. Кто-то прыгает с парашюта — это для него стресс, а для другого это радость. И в плане работы и отдыха здесь то же самое”, — цитирует эксперта телеканал “360”.


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