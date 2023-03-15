 

США заявили о готовности обнародовать видеозапись инцидента с беспилотником

15.03.2023, 22:20, Новости дня
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США сейчас изучают возможность публикации видеозаписи инцидента с беспилотником над Черным морем, сообщил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс в интервью телеканалу MSNBC.

По его словам, Вашингтон сейчас рассматривает такое решение, США при  принятии решений учитывают необходимость защищать источники и методы сбора информации, передает ТАСС.

Прайс заявил, что на записи видно, как российский беспилотник сближается и «совершенно непрофессиональным» образом и совершает действия, которые приводят к столкновению с американским БПЛА.

Ранее в США заявили о якобы столкновении с российским Су-27 над Черным морем. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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