США заявили о готовности обнародовать видеозапись инцидента с беспилотником
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США сейчас изучают возможность публикации видеозаписи инцидента с беспилотником над Черным морем, сообщил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс в интервью телеканалу MSNBC.
По его словам, Вашингтон сейчас рассматривает такое решение, США при принятии решений учитывают необходимость защищать источники и методы сбора информации, передает ТАСС.
Прайс заявил, что на записи видно, как российский беспилотник сближается и «совершенно непрофессиональным» образом и совершает действия, которые приводят к столкновению с американским БПЛА.
Ранее в США заявили о якобы столкновении с российским Су-27 над Черным морем.
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