 

Посол России в Турции подтвердил ужесточение правил транзита грузов в РФ

15.03.2023, 22:20, Новости дня
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Российские и турецкие компании столкнулись с проблемой – были ужесточены правила транзита грузов в Россию, сообщил посол РФ в Турции Алексей Ерхов.

По его словам, сейчас торгово-экономические ведомства стран работают над этим вопросом, передает ТАСС.

Так он прокомментировал сообщение о том, что Турция якобы остановила транзит санкционных грузов через свою территорию в Россию.

Ранее сообщалось, что Анкара резко прекратила транзит товаров в Россию, на которые наложены санкции США и Евросоюза.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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