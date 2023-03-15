Посол России в Турции подтвердил ужесточение правил транзита грузов в РФ
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Российские и турецкие компании столкнулись с проблемой – были ужесточены правила транзита грузов в Россию, сообщил посол РФ в Турции Алексей Ерхов.
По его словам, сейчас торгово-экономические ведомства стран работают над этим вопросом, передает ТАСС.
Так он прокомментировал сообщение о том, что Турция якобы остановила транзит санкционных грузов через свою территорию в Россию.
Ранее сообщалось, что Анкара резко прекратила транзит товаров в Россию, на которые наложены санкции США и Евросоюза.
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