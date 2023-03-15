Путин назначил врио главы Чукотки первого заместителя председателя правительства ЛНР Владислава Кузнецова

Президент РФ Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова, сообщила пресс-служба Кремля.

Ранее Кузнецов занимал должность первого заместителя председателя правительства ЛНР. Указ о назначении Кузнецова опубликован на сайте Кремля.

Путин также подписал указ, согласно которому Роман Копин освобожден от должности главы Чукотки по собственному желанию. Копин возглавлял Чукотский автономный округ с 2008 года.

На встрече с Кузнцовым в режиме видеоконференции Путин отметил его хороший опыт работы, сообщается на сайте Кремля.

«У вас очень хороший опыт работы на разных участках, по разным направлениям: вы и в бизнесе поработали, причем в крупном, и в административных структурах, и в представительных органах власти. Все говорит о том, что вы могли бы работать на участке с большим объемом ответственности, и надеюсь, так оно и будет», – сказал Путин.

В свою очередь Кузнецов отметил, что готов «послужить Родине там, где я нужен. Когда появилась возможность служить в ЛНР, я вызвался добровольцем, у меня не было никаких сомнений. Если будет оказана честь служить в том регионе, о котором вы говорите, я буду рад быть там полезным».

Владислав Кузнецов является выпускником четвертого потока «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую называют «школой губернаторов» стартовала в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

—