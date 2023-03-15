Стрижка пуля-боб: что это такое и почему она станет хитом весны и лета этого года

Прошлый год ознаменовался появлением новых тенденций в прическах и обновленных стилях прошлых десятилетий. Знаменитая “кефаль” (или маллет) 80-х вновь появилась на свет. Ее характерные низкие бока и длинный затылок стали предметом ностальгии. В общем, этот классический рокерский стиль снова вошел в моду, и появился новый хит, который освежает сразу две классические стрижки.

Что такое пуля-боб

Когда “кефаль” и боб сочетаются вместе, получается потрясающий вид. Стрижка включает в себя короткие, «зализанные» края, но без более тонких длинных прядей сзади, которые являются отличием “кефали”.

Вместо этого задняя часть обычно многослойная: более длинная находится прямо над плечом, а более короткая – примерно у скулы. Концы обрезаны прямо и часто загнуты наружу. Этот модный образ, получивший название «пуля-боб», уже завоевывает популярность в 2023 году.

Универсальность стиля

Многие укладывают свои бобы-пули прямо, с волосами, зачесанными от лица, но оригинальный образ, безусловно, можно осуществить разными способами. Например, можно сделать стрижку с легкими локонами спереди и по бокам.

В конечном счете многослойность фактического боба имеет значение. Знаменитый парикмахер Эмма Симмонс говорит, что ключ заключается в том, чтобы использовать ножницы для длины, а затем бритву для создания слоев.

В принципе, то, как вы решите сформировать переднюю часть, полностью зависит от вашего творчества и вашего стилиста. Как говорится, на вкус и цвет товарища нет.

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Кому подойдет такая идея

Стрижка боб — гендерно-нейтральный образ. Поскольку образ вдохновлен “кефалью”, несколько смелых мужчин способствовали росту популярности прически. Звезда кантри-музыки Билли Рэй Сайрус и иконы поп-музыки Принц и Майкл Джексон носили такие прически, которые оставались популярными на протяжении десятилетий. А на сегодняшний день подумайте о бобе-пуле как о более интересном варианте образа.

Этот боб также идеально подходит для тех, кто предпочитает стрижку, не требующую особого ухода. В суматохе повседневной жизни легко забыть о заботе о себе. К счастью, всего лишь поддерживание формы стрижки пуля-боб через каждые шесть недель позволит вам выглядеть прекрасно.

Прогнозируется, что пуля-боб станет одной из самых больших тенденций в прическах 2023 года. С таким оригинальным стилем, который подходит для разных форм лица, не бойтесь попробовать его. Помните, что перемены могут быть полезными, даже если они означают посещение нового стилиста, который поможет вам создать самую смелую модную прическу.