Если глаза – магнит, то его можно настроить: как разные цвета макияжа для глаз притягивают разные энергии

Глаза – это сильный генератор в нашем теле. Его, словно механизм, необходимо настраивать для воспроизведения и излучения нужных вибраций. Сделать это можно с помощью макияжа. Подобрав правильный цвет теней, подводки и т. д., вы сможете активизировать ту энергию, в которой больше всего нуждаетесь. Рассматриваем разные цветовые решения для мейкапа.

Черный

Многие девушки используют черный цвет для создания мейкапа. Кто-то рисует стрелки черной подводкой, кто-то делает макияж смоки айс в темных оттенках. Оказывается, фэншуй, черный цвет привлекает удачу. А это означает, что вы смело можете делать макияж в темных тонах.

Темно-зеленый

Вы стремитесь к росту и развитию, но не видите пока перспектив и возможностей? Например, мечтаете о продвижении по службе, но не получаете соответствующего предложения от начальства? Тогда сделайте макияж с использованием темно-зеленых теней. Ведь зеленый цвет ассоциируется с пробуждением природы, с ростом, развитием, поэтому точно сможет поспособствовать осуществлению вашего желания.

Синий

Если вас интересует материальная составляющая, если вы испытываете нехватку денег или нужду, тогда сделайте макияж в оттенках синего. С помощью такого мейкапа вам точно удастся увеличить уровень благосостояния.

Темно-коричневый

Если вам тяжело самостоятельно принимать правильные решения, тогда сделайте макияж в темно-коричневых оттенках. Магия этого цвета подарит вам мудрость и понимание той или иной ситуации, как в ней действовать и что предпринимать.

Кроме того, темно-коричневый мейкап по-прежнему является одним из трендовых. Он нравится девушкам потому, что является универсальным – подходит и для работы, и для повседневной жизни.

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Фиолетовый

Иногда есть потребность в том, чтобы пробудить свое сознание и услышать голос интуиции. Тогда появится возможность лучше понять себя и свои потребности. С этой целью следует использовать магию фиолетового цвета, который традиционно ассоциируется с мистикой и с духовным пробуждением.

Темно-серый

Если вы чувствуете недостаток уверенности в себе, если вам не хватает порой храбрости, решительности, тогда попробуйте сделать макияж в темно-серых оттенках. Магия цвета позволит вам стать более деятельной, побороть свою нерешительность, застенчивость, чрезмерную мягкость характера.

Яркие цвета

В моде сейчас макияж с использованием ярких, а порой и кислотных цветов. Если вы готовы к смелым экспериментам, тогда вполне можете попробовать сделать эффектный мейкап с использованием красного, оранжевого и других оттенков. А заодно и воспользоваться магией цвета каждого из них.

Например, красный цвет сделает вас более предприимчивой, деятельной, страстной. Оранжевый — цвет спонтанности и позитива. Если вам хочется раскрасить серые будни, тогда сделайте макияж с использованием такого оттенка.

Желтый цвет стимулирует мышление и восприятие. Если вы вовлечены в интеллектуальную деятельность или хотите сгенерировать новые идеи, тогда макияж в таком цвете вам точно подойдет.

Розовый цвет ассоциируется с женственностью, нежностью. Если вы хотите стать более мягкой, романтичной, тогда делайте макияж именно в таких оттенках.