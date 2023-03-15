 

«В неправильном направлении» — в Швеции некоторые семьи с детьми едва могут позволить себе еду и одежду, почти как в России

15.03.2023, 21:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Швеции инфляция сильнее всего бьёт по семьям с детьми, пишет телеканал TV4. Об этом свидетельствуют данные нового опроса общественного мнения, проведённого компанией Kantar Sifo, в котором говорится, что многие родители испытывают финансовые трудности и не могут позволить себе купить самое основное — еду и одежду.


AP

По заказу шведских благотворительных организаций Majblomman, Rädda Barnen, Красный Крест и Ассоциации арендаторов компания Kantar Sifo провела опрос общественного мнения, который показал, что в прошлом году семейства были очень обеспокоены своим финансовым положением. В среднестатистических семьях 41% опрошенных указал, что испытывал тревогу, а среди родителей-одиночек в этом признались 72% респондентов, пишет телеканал TV4. 

По словам генерального секретаря Majblomman Осы Хенель, неполные семьи с трудом находят средства, даже работая с утра до вечера. Благотворительные организации наблюдают заметное увеличение числа обращений со стороны нуждающихся, однако они не смогут справиться с дальнейшим увеличением требуемых объёмов помощи. «Всё идёт в неправильном направлении», — сетует Хенель журналистам TV4.

Проведённый опрос показал, что 29% родителей-одиночек с ежемесячным доходом ниже 35 тыс. крон (250 тыс. руб. — ИноТВ) ответили, что с трудом могут позволить купить себе питательную еду на неделю. 36% респондентов сообщили, что им не по карману сезонная одежду для своих детей, пишет TV4.

Последствия от детской бедности могут проявиться в более позднем возрасте, поскольку многие не осмеливаются и мечтать расти в тех же условиях, что и дети, которые живут в других условиях, поясняет Хенель. Несмотря на то что правительство считает, что слишком большая финансовая помощь может подхлестнуть инфляцию, четыре организации объединили усилия и требуют от шведского правительства большей поддержки семьям, находящимся в тяжёлом экономическом положении, резюмирует TV4.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.07.22 / DELFI – возвращение призыва в Латвии вызовет массовый отказ от паспортов

28.05.21 / Лукашенко перед вылетом в Сочи призвал не беспокоиться о новом кредите: “Я в России любую дверь ногой могу открывать. И там это знают”

30.07.22 / Франция начинает осознавать сложную энергетическую ситуацию

31.07.22 / Эксперт считает, что Пелоси в будущем посетит Тайвань

24.09.22 / Собянин рассказал о строительстве трех новых линий метро

22.11.21 / Актёр Семчев похудел еще на 100 кг и фанаты не могут его узнать, ведь это совсем другой человек

07.05.22 / Чердак римской церкви скрывает рисунки беглецов времён Второй мировой

21.10.22 / Президент Колумбии обвинил США в разрушении экономик других стран ради спасения своей

16.04.22 / Как придать пикантности любому простому образу с джинсами: стильные приемы и лайфхаки

20.06.22 / «Империя киберзла» – дополнение для Cyberpunk 2077 введёт в игру возродившийся СССР

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика