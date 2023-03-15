Глава Пентагона Остин заявил, что США продолжат полеты в международном пространстве

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил после переговоров с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, что США продолжат полеты в международном воздушном пространстве.

По его словам, «великим державам важно быть образцами прозрачности», а также поддерживать связь, передает ТАСС.

Ллойд добавил, что американская авиация продолжит летать в местах, где это разрешено нормами международного права.

Ранее сообщалось, что по инициативе американской стороны состоялись переговоры с российским оборонным ведомством после инцидента с БПЛА над Черным морем.

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