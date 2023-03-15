Глава генштаба США Милли заявил о намеченной беседе с Герасимовым

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что рассчитывает провести беседу с главой Генштаба Вооруженных сил РФ генералом армии Валерием Герасимовым.

На брифинге он добавил, что беседа уже запланирована, передает ТАСС.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с американским коллегой Ллойдом Остином.

В США ранее заявили о якобы столкновении с российским Су-27. В Минобороны РФ сообщили, что БПЛА упал в море из-за резкого маневрирования. Посол РФ в США Анатолий Антонов призывал Вашингтон прекратить спекуляции на тему потерпевшего крушение дрона. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США пытаются не допустить, чтобы упавший над Черным морем дрон MQ-9 попал в чужие руки.

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