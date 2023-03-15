США стерли ПО упавшего в Черное море беспилотника
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США дистанционно удалили программное обеспечение с упавшего в Черное море беспилотника, чтобы оно не попало к России, сообщила журналистка телекомпании CNN Наташа Бертранд.
По ее словам, США успели удалить данные с дрона MQ-9 Reaper перед его падением в Черное море, чтобы их не получила Москва, написала Бертранд в социальных сетях со ссылкой на источники, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Россия сообщила о готовности попытаться достать обломки американского беспилотника. В Белом доме выразили сомнение, что это получится сделать.
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