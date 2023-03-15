Названа причина, по которой люди спят с открытыми глазами

Лагофтальм может быть вызван заболеванием щитовидной железы, неврологическими поражениями и аутоиммунными нарушениями.

Лагофтальм, также называемый “заячьим глазом”, – это состояние, при котором люди не могут полностью закрыть глаза во время сна. Анастасиос Келлопулос, доктор медицины, профессор офтальмологии Нью-Йоркского университета, объяснил, почему это может произойти. Офтальмолог заметил, что глаза не закрываются полностью во время сна. Некоторые исследования показали, что это явление наблюдается у 20 процентов людей.

Лагофтальм, который представляет собой небольшую щель между веками, часто не заметен. Сон с открытыми глазами чаще встречается у женщин, чем у детей, молодых людей в возрасте 20-30 лет, а также у младенцев. Обычно младенцы перерастают это явление в течение двух лет”, – сказал доктор Канеллопулос. Ученый пояснил, что у людей, спящих с открытыми глазами, нарушается процесс расслабления мышц, участвующих в смыкании век. Это расстройство, по словам эксперта, вызвано целым рядом факторов. Врожденная особенность.

Инфекция, воспаление или травма могут привести к повреждению мышц век. Определенные лицевые нервы могут быть парализованы из-за различных заболеваний, таких как паралич Беллса или инсульт; гипертиреоз – состояние, при котором глаза выпучиваются; блефаропластика – неудачная процедура.

Симптомы

Глаза, которые остаются открытыми ночью во время сна, не получают такой защиты, как глаза с закрытыми веками. В результате возникает синдром сухого глаза: сухость, чувство жжения в глазах, покраснение глаз, затуманенное зрение, особенно утром, повышенная чувствительность к свету, зуд в глазах, усталость в течение дня.

Люди не всегда понимают, что не высыпаются. Врач посоветовал, если вы подозреваете или слышите от членов своей семьи, что ваши глаза плохо закрываются, проконсультироваться с офтальмологом для определения причины.