Доктор Ильинская называет основные осложнения, связанные с высоким кровяным давлением
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Неконтролируемая гипертония может вызвать необратимые повреждения внутренних органов.
Гипертония – это повышение кровяного давления. Она часто остается незамеченной людьми. Они могут иметь высокое кровяное давление в течение многих лет, не подозревая об этом. Это ставит их здоровье под угрозу. Гипертония может стать причиной сердечных заболеваний и привести к “сосудистым катастрофам” – инсультам, инфарктам. Высокое кровяное давление может повлиять и на другие внутренние органы. В дискуссии с “МедикФорумом” врач Тамара Ильинская пояснила о последствиях для здоровья нелеченой гипертонии.
Повреждение аорты.
Высокое кровяное давление может привести к повреждению клеток внутренней выстилки артерий. Они теряют гибкость, эластичность и меньше расширяются при усилении кровотока. Атеросклероз является результатом этого.
Повреждение сердца.
Гипертония может привести к проблемам с сердцем. К ним относятся сердечные приступы, ишемическая болезнь сердца, увеличение размеров или изменение формы. В тяжелых случаях – даже сердечная недостаточность.
Повреждение головного мозга.
У пациентов с гипертонией часто возникают проблемы с мозгом. Это происходит из-за повреждения кровеносных сосудов и слабости сердечной мышцы. Хронически высокое кровяное давление может привести к инсульту, транзиторным ишемическим атакам (ТИА), легким когнитивным нарушениям и деменции.
Повреждение почек.
Почки фильтруют кровяную жидкость и удаляют отходы. Для этой функции необходимы здоровые кровеносные сосуды. Высокое кровяное давление может вызвать повреждение кровеносных сосудов, что не позволит почкам работать правильно.
Доктор Ильинская сказала: Помимо вышеупомянутых проблем со здоровьем, гипертония также может негативно повлиять на органы зрения и вызвать сексуальную дисфункцию.
Симптомы гипертонии.
Медик советует взрослым следить за своим кровяным давлением, независимо от того, испытывают ли они какие-либо симптомы. Первые признаки гипертонии обычно не проявляются. Это происходит потому, что организм приспосабливается к повышению давления и не проявляет никаких тревожных симптомов. Симптомы, которые все же появляются, часто ошибочно относят к обычным состояниям.
Симптомы высокого кровяного давления:
– головная боль, когда вы просыпаетесь утром;
– учащенное сердцебиение;
– шум в ушах;
– тремор в мышцах;
– Сильная усталость;
– необъяснимая боль в груди
– тошнота;
– головокружение;
– повышенная тревожность.
Смотреть комментарии → Комментариев нет