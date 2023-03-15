Доктор Ильинская называет основные осложнения, связанные с высоким кровяным давлением

Неконтролируемая гипертония может вызвать необратимые повреждения внутренних органов.

Гипертония – это повышение кровяного давления. Она часто остается незамеченной людьми. Они могут иметь высокое кровяное давление в течение многих лет, не подозревая об этом. Это ставит их здоровье под угрозу. Гипертония может стать причиной сердечных заболеваний и привести к “сосудистым катастрофам” – инсультам, инфарктам. Высокое кровяное давление может повлиять и на другие внутренние органы. В дискуссии с “МедикФорумом” врач Тамара Ильинская пояснила о последствиях для здоровья нелеченой гипертонии.

Повреждение аорты.

Высокое кровяное давление может привести к повреждению клеток внутренней выстилки артерий. Они теряют гибкость, эластичность и меньше расширяются при усилении кровотока. Атеросклероз является результатом этого.

Повреждение сердца.

Гипертония может привести к проблемам с сердцем. К ним относятся сердечные приступы, ишемическая болезнь сердца, увеличение размеров или изменение формы. В тяжелых случаях – даже сердечная недостаточность.

Повреждение головного мозга.

У пациентов с гипертонией часто возникают проблемы с мозгом. Это происходит из-за повреждения кровеносных сосудов и слабости сердечной мышцы. Хронически высокое кровяное давление может привести к инсульту, транзиторным ишемическим атакам (ТИА), легким когнитивным нарушениям и деменции.

Повреждение почек.

Почки фильтруют кровяную жидкость и удаляют отходы. Для этой функции необходимы здоровые кровеносные сосуды. Высокое кровяное давление может вызвать повреждение кровеносных сосудов, что не позволит почкам работать правильно.

Доктор Ильинская сказала: Помимо вышеупомянутых проблем со здоровьем, гипертония также может негативно повлиять на органы зрения и вызвать сексуальную дисфункцию.

Симптомы гипертонии.

Медик советует взрослым следить за своим кровяным давлением, независимо от того, испытывают ли они какие-либо симптомы. Первые признаки гипертонии обычно не проявляются. Это происходит потому, что организм приспосабливается к повышению давления и не проявляет никаких тревожных симптомов. Симптомы, которые все же появляются, часто ошибочно относят к обычным состояниям.

Симптомы высокого кровяного давления:

– головная боль, когда вы просыпаетесь утром;

– учащенное сердцебиение;

– шум в ушах;

– тремор в мышцах;

– Сильная усталость;

– необъяснимая боль в груди

– тошнота;

– головокружение;

– повышенная тревожность.