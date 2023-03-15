 

Терапевт Андреевас делится 7 способами профилактики простуды и укрепления иммунитета

15.03.2023, 20:00, Разное
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Вы можете предотвратить некоторые заболевания, внеся простые изменения в образ жизни. Несмотря на приближение весны, зимние заболевания, такие как грипп и простуда, все еще могут стать проблемой.

Существуют простые способы поддержания здоровья, а также лекарства, которые могут помочь.

Достаточно спать

Очень важно спать не менее семи часов в сутки, особенно для тех, кто подвергался воздействию вирусов или микробов. Недостаток сна негативно сказывается на вашей иммунной системе. Это может сделать вас более восприимчивым к развитию заболеваний. Вы можете улучшить свои привычки сна, используя маску или ложась спать каждый вечер в одно и то же время. Ирина Андреева, терапевт. Вы можете сократить время сна, так как синий свет от экранов может нарушить ваш циркадный ритм.

Возьмите “радугу” в свой прием пищи

Здоровое питание имеет много преимуществ, включая поддержку вашей иммунной системы. Ваш организм будет усваивать необходимые питательные вещества из фруктов и овощей всех цветов. Доказано, что лучшие источники витамина А, такие как шпинат и капуста, важны для поддержания иммунитета.

Соблюдайте гигиену носа

Не менее важно предотвратить попадание микробов в ваш организм. Хорошая гигиена носа – важная часть нашей иммунной системы. Сохранение чистоты носа может сделать вас более уязвимым для вирусов и инфекций.

Поддерживайте свой фитнес-уровень

Даже если физические упражнения – это не то, что вам хотелось бы делать, особенно когда вы простужены, 30-45-минутная прогулка может стать отличным способом укрепить ваш иммунитет.

Чаще мойте руки

Хотя это может показаться очевидным, мытье рук после прикосновения к чему-либо ртом или рукой является важным шагом для того, чтобы избежать простуды.


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