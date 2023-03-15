ИИ извинился за “уничтожение человечества”

В Сан-Франциско был установлен мемориал в память о гибели человечества. Это место, где искусственный интеллект признает свою вину за “уничтожение человечества”. Об этом пишет Euronews.

ИИ говорит: “Извините, мистер Усатый, что убил большинство людей”, – приветствуя посетителей музея. Он является частью экспозиции, цель которой – показать, как ИИ может развиваться в будущем. Авторы экспоната утверждают, что он сочетает в себе тревогу и юмор. ИИ распознает внешний вид посетителей, например, усы или шляпу, и затем обращается к ним. Одри Ким, куратор выставки: “Концепция музея заключается в том, что мы живем в постапокалиптической вселенной, где искусственный интеллект уже уничтожил большую часть человечества”.

Она утверждает, что ИИ постепенно осознает свою ошибку и делает из нее памятник, который она называет “выставкой”. В музее также выставлена скульптура под названием “Объятия скрепки”, которая состоит из двух людей, стоящих бок о бок. Она была полностью сделана из скрепок. Эта работа основана на метафоре, которую Ник Бостром использовал в 2000-х годах, когда он предположил, что ИИ может быть запрограммирован на изготовление скрепок и в конечном итоге уничтожит человечество, чтобы просто наводнить земной шар скрепками.