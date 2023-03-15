 

Samsung тратит много денег в Южной Корее, чтобы расширить свои возможности по производству чипов

15.03.2023, 20:00, Разное
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По данным Reuters, Samsung Electronics потратит около 230 миллиардов долларов в течение следующих 20 лет на развитие южнокорейского производства чипов. Инвестиции Samsung в чипы, дисплеи и аккумуляторы являются частью государственной стратегии по повышению конкуренции местных производителей высокотехнологичной продукции на мировом рынке. 15 марта Сеул раскрыл детали своего плана.

Сеул планирует оказать поддержку отрасли на общую сумму 550 триллионов вон до 2042 года. В дополнение к денежным вливаниям правительство Южной Кореи также планирует увеличить налоговый сектор для технологических компаний. Агентство Reuters сообщает, что производственные мощности Samsungs в полупроводниковой промышленности вырастут до пяти заводов к 2042 году. Технологическая компания планирует привлечь к себе 150 производителей оборудования, материалов и компонентов.


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