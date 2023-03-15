Мнение: Украинизатор Сталин, покорённая Украина и Китай о поставках оружия России

1. Читатели указали на очень современно звучащую реплику Вождя (ссылка). Как полагаете, коллеги, стоило бы сейчас поставить Иосифу Виссарионовичу памятник где-нибудь во Львове или в Ивано-Франковске?



Далее, я имею записку о том, что мы, коммунисты, будто бы насаждаем белорусскую национальность искусственно. Это неверно, потому что существует белорусская нация, у которой имеется свой язык, отличный от русского, ввиду чего поднять культуру белорусского народа можно лишь на родном его языке. Такие же речи раздавались лет пять тому назад об Украине, об украинской нации. А недавно еще говорилось, что украинская республика и украинская нация – выдумка немцев. Между тем ясно, что украинская нация существует, и развитие ее культуры составляет обязанность коммунистов. Нельзя идти против истории. Ясно, что если в городах Украины до сих пор еще преобладают русские элементы, то с течением времени эти города будут неизбежно украинизированы.

2. Блогер Павел Шипилин полагает, что внутреннее восстание на Украине против бандеровского режима невозможно (ссылка):



Мы с вами должны наконец понять, что Украина сегодня — это концлагерь. Причем практически буквально обнесенный колючей проволокой — оттуда уже никого не выпускают. Из репродукторов с утра до поздней ночи льется в уши бравурная музыка и военные марши, пропагандисты указывают, где находится враг, а маленький вождь каждый день рассказывает нации о победах на фронте.

Не нужно требовать невозможного — в концлагерях, за редчайшим исключением, бунтов не бывает, потому что организовать сопротивление невозможно. Когда украинцам приказывают, они безропотно идут в печь или становятся к стенке. Это у них называется мобилизация.

3. Китайцы намекают, что готовы поставлять оружие России. Доллар для этого не нужен, сделки будет удобно проводить в рублях и в юанях (ссылка). Что же, подождём — пока ещё США не отвергли китайский мирный план бесповоротно.

Министр иностранных дел КНР Цинь Ган, на днях дружественно пообщавшийся с российским коллегой Лавровым в Индии, дал вчера пресс-конференцию, в ходе которой высказал несколько тезисов, очевидным образом выражающих официальную позицию Китая. В частности:

«Почему США просят Китай не поставлять оружие России, в то время как сами продолжают продавать оружие Тайваню?»

«Главы России и Китая поддерживают тесные связи. Это компас двусторонних отношений. Мы убеждены, что под стратегическим руководством лидеров двух стран всеобъемлющее стратегическое партнёрство между Россией и Китаем в новую эпоху будет становиться все сильнее».

«США не должны рисковать катастрофой ведя игру с нулевой суммой».

«Говоря о том, какую валюту использовать в торговле между Россией и Китаем, то ответ весьма прост: нужно использовать ту валюту, которая удобна, безопасна и заслуживает доверия».

Это выступление, между прочим, совпало с сообщением о том, что по итогам февраля юань впервые опередил доллар США на торгах с поставкой «завтра» Московской биржи.