 

Нутрициолог предупредила россиян об опасности иван-чая

15.03.2023, 19:36, Разное
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Последнее время с необычайной скоростью набирает популярность иван-чай. Не лишним будет знать, что он может нанести вред здоровью.

Нутрициолог Ольга Деккер рассказала, чтои иван-чай — это сильный аллерген. Напиток может раздражать желудок, а также обострять язвенную болезнь, передает телеканал “360”. Более того, такой чай понижает уровень глюкозы в крови. Стоит отметить, что иван-чай нельзя совмещать со многими препаратами, так как это чревато тахикардией и повышением давления.


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