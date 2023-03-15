Нутрициолог предупредила россиян об опасности иван-чая

Последнее время с необычайной скоростью набирает популярность иван-чай. Не лишним будет знать, что он может нанести вред здоровью.

Нутрициолог Ольга Деккер рассказала, чтои иван-чай — это сильный аллерген. Напиток может раздражать желудок, а также обострять язвенную болезнь, передает телеканал “360”. Более того, такой чай понижает уровень глюкозы в крови. Стоит отметить, что иван-чай нельзя совмещать со многими препаратами, так как это чревато тахикардией и повышением давления.