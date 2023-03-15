Делает глаза выразительнее. Кому из девушек подходит корейская челка и как выбрать свой вариант

Многое, что становится популярным в Корее, затем обретает новую жизнь во всем мире. Среди многих девушек и женщин яркий макияж и косметика уже получили широкое распространение. Но следует обратить внимание еще и на прически кореянок, если вы хотите быть в моде. В последнее время трендовыми стали корейские челки, которые выглядят невероятно стильно и подходят практически под любую длину волос.

Кому подойдет

Прежде чем делать корейскую челку частью своего стиля, следует поинтересоваться, кому она подходит. Во-первых, лучше всего интегрировать такую челку в прическу с прямыми жесткими волосами. Во-вторых, форма лица должна быть овальной, немного худощавой. Если есть желание подкорректировать особенности внешности, стоит рассмотреть челку в корейском стиле. Она может компенсировать длинный носик.

Кому не подходит корейский тренд

Если у девушки круглая или треугольная форма лица, ей лучше отказаться от популярной челки. Но если удастся попасть к профессиональному стилисту, он может модернизировать челку таким образом, чтобы она подошла под индивидуальные особенности внешности. Например, если речь идет о треугольной форме лица, следует оставить длинную прядь, чтобы отвлечь внимание от острого подбородка и немного сбалансировать верхнюю часть лица.

Для прямых волос

Прежде чем делать корейскую челку, важно определиться, какой ее тип вам подойдет. Например, тот вариант, что предусматривает укладку прядей по бокам, хорош для прямых волос. При этом прическу можно будет носить распущенной или собирать в хвост, заплетать косу или делать пучок.

Когда нужно укоротить овал лица

С помощью массивной корейской челки можно полностью скрыть лоб, за счет чего овал лица кажется меньше. У такой прически есть один главный недостаток, который заключается в том, что челка получается слишком длинной и может даже падать на глаза. Кроме того, обновлять ее придется довольно часто.

Чтобы сделать глаза выразительными

Для достижения этой цели необходимо выбрать редкую легкую челку, которая будет состоять из негустых прядей. У девушки в этом случае будет возможность сделать акцент на глаза и дополнительно привлечь внимание к идеальной форме лица. Вы можете выбрать вариант такой челки с удлинением по двум сторонам. Если есть желание подчеркнуть высокие скулы, следует немного профилировать челку.

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Не для лиц с глубоко посаженными глазницами

Речь идет о ровной челке, которая будет привлекать внимание к глазам. Лицо будет казаться визуально короче. Если нет желания акцентировать внимание на носе, от такой челки лучше отказаться.

Для девушек с овальными лицами челка с ровным краем подходит как нельзя лучше. Длина волос при этом может быть средней или длинной.

Для густых волос

Когда есть возможность отдать челке практически половину густоты волос, можно выбрать такой эффектный вариант. При этом челка начинается практически от макушки, а по бокам выпускают локоны разной длины. Это позволяет получить плавные переходы, а в некоторых местах рваные края. В данном случае можно оставлять волосы распущенными или собирать их высоко на затылке, дополняя ободками или повязками.

Популярная челка, уложенная набок

Если есть желание разнообразить образ, можно подобрать челку, которая укладывается набок. Она будет иметь несколько более внушительную длину, а сочетаться может с волосами средней длины. Если у девушки сердцевидный овал лица, такая челка будет смотреться просто превосходно.

Челка-трансформер

Эту челку можно будет сочетать практически с любой укладкой. Она хорошо смотрится с распущенными волосами, собранными в пучок или хвост. Эту челку при необходимости можно и вовсе зачесать в основной объем волос и сделать пучок. Такая челка подходит для овальных и круглых лиц, а также в том случае, если необходимо скрыть высокий лоб. Эта челка похожа на челку-занавеску, но без прядей, уходящих на лоб.