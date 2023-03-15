Израиль заблокировал визит Борреля, критиковавшего юридическую реформу в стране
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Министерство иностранных дел Израиля пытается помешать визиту главы дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю в Израиль из-за его критики юридической реформы, проводимой правительством Беньямина Нетаньяху, пишет издание Haaretz.
По данным издания, Боррель высказал интерес к посещению Израиля и Палестинской автономии, но МИД страны не пошел навстречу, передает РИА «Новости».
Ранее Боррель заявил, что в Израиле ухудшается демократия на фоне проводимой правительством Нетаньяху юридической реформы.
Реформа стала причиной многотысячных массовых протестов, она была анонсирована вновь назначенным министром юстиции Израиля в январе.
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