Израиль заблокировал визит Борреля, критиковавшего юридическую реформу в стране

Министерство иностранных дел Израиля пытается помешать визиту главы дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю в Израиль из-за его критики юридической реформы, проводимой правительством Беньямина Нетаньяху, пишет издание Haaretz.

По данным издания, Боррель высказал интерес к посещению Израиля и Палестинской автономии, но МИД страны не пошел навстречу, передает РИА «Новости».

Ранее Боррель заявил, что в Израиле ухудшается демократия на фоне проводимой правительством Нетаньяху юридической реформы.

Реформа стала причиной многотысячных массовых протестов, она была анонсирована вновь назначенным министром юстиции Израиля в январе.

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