Мнение: Антикитайская повестка США, переизбрание Си и перспективы роста Китая

1. Депрессивный фильтр в отношении Китая действует не только в западных СМИ, но и на крупных неновостных сайтах. Блогер Китайский связной пишет (ссылка):



К слову о формировании нужного поля мнений в ненавязчивом формате “А давайте обсудим”. Мы ж не говорим, что всё так, мы просто обсуждаем. Берём самые популярные разделы про Китай глобальной системы форумов Quora, оттуда выборку по Top Stories [Топовые истории] (это раз в день присылается типа как главная/обсуждаемая тема дня).

– Why is China such a dirty country compared to Japan and Korea? [Почему Китай такая грязная страна по сравнению с Японией и Кореей?]

– Is the Chinese government evil? [Является ли Китайское правительство злым?]

– Why does the Chinese government believe they can hide the Uyghur genocide? [Почему Китайское правительство считает, что может скрыть Уйгурский геноцид?]

– Will President Xi Jinping of China soon be removed from power by a Western military coalition? [Будет ли Председатель Китая Си Цзиньпин устранён от власти западной военной коалицией?]

– Is the Zhou Dynasty Turkic? [Была ли династий Чжоу тюркской?]

– Why is China so terrible at fighting wars? [Почему Китай так плохо воюет в войнах?]

– If we stopped buying Chinese products, how long would it take before the Chinese economy collapsed? [Если мы прекратим покупать китайские продукты, как много времени потребуется, чтобы китайская экономика рухнула?]

– Who ruled the main land before China? [Кто управлял материковой землёй до Китая?]

– Will Hong Kong become just another Chinese city amongst many, or can it retain its unique identity? [Станет ли Гонконг просто ещё одним китайским городом из многих, или он сохранит свою уникальную идентичность?]

– Why does the world allow China to rule Xinjiang? [Почему мир позволяет Китаю управлять Синьцзяном?]

Там такого много, но заход, думаю, понятен. Мы ничего тебе не навязываем, дорогой обсуждающий дружок, но давай поговорим про то, кто управлял территорией Китая до Китая (“вы временщики и нелегально тут”), почему мир позволяет Китаю управлять Синьцзяном (“это мир тут решает, а не вы, он лишь временно позволяет”), почему у вас так грязно, не то что у Нормальных Соседей (“да у вас полстраны в дырку в полу ходит а в Грузии прозрачные полицейские отделения”, а это не та методичка, пардон, очень легко спутать), почему Китай так плохо воюет (“какие вы слабые”), через сколько времени китайская экономика обрушится, если мир перестанет покупать китайские товары (“вы слабые и всё ненадёжно и экономики нет только торговать наружу можете”), и прочее, прочее. А, “уж не турки ли вы”, да.

Если втягивать в обсуждения с заранее сформированными логическими рамками – фреймами – и ещё до кучи фиксировать результат в виде небольшого перечня вариантов выбора – это фиксация дискурса – то просто погружая в сам процесс обсуждения можно фоном вбить, что все эти вопросы и представляют собой современный Китай. Ни о каких успехах и достижениях не говорится; мы просто очень за вас переживаем, ребята, поэтому хотим вас предостеречь, как у вас всё плохо-то на самом-то деле.

Ну, а что будет, если вы попробуете играть в те же игры – скажем, в американских топовых обсуждениях начать добавлять на самый верх свои темы “Почему в США разрушена система образования и что с этим делать?”, “Вырождение американцев уже идёт – три поколения сидят на антидепрессантах, у них, по сути, иная, чем у нормальных людей, психика и эмоциональная сфера, что делать?”, или “Почему в Конгрессе США столько родственников и становится ли США геронтократией?”, то… ну, вас просто тихо забанят, и ничего обсудить вы не сможете.

Потому что правильно сформированный дискурс, как учил Карлсон, спрашивающий Фрекен Бок “Ты уже перестала пить коньяк по утрам, отвечай только да или нет” – рулит.

Подобную методику американцы и британцы давно уже применяют к России, делая это столь же прямолинейно и топорно. Однако на значительные сегменты аудитории даже столь грубая пропаганда действует: например, на жителей Запада, которые мало что знают о реальных России и Китае, и на нашу креативную прослойку, которой нужно постоянно оправдываться за своё пособничество США.

2. Несмотря на все пропагандистские заклинания американцев, в Китае на днях переизбрали Си Цзиньпина на следующий пятилетний срок в качестве председателя КНР (ссылка).

Это значит, что Китай продолжит политику, направленную на восстановление своего территориального единства и ликвидацию остатков мировой гегемонии США. Курс Китая на укрепление экономических, политических и военных связей с Россией тоже продолжится.

США, в свою очередь, будут всячески вредить России и Китаю — для них это вопрос выживания. Спокойные времена закончились, настала эпоха перемен. Китай в силу его размеров никак не сможет стать «обезьяной, которая сидит на горе и наблюдает за схваткой тигров в долине». На этот раз Китаю придётся принять самое деятельное участие в событиях.

3. В Китае, – опять же, вопреки всем негативным прогнозам западных аналитиков, – ожидают в этом году рост экономики, намного опережающий рост экономики западных стран. Ещё сильнее должен вырасти китайский военный бюджет (ссылка):

Перспективы следующие: достичь 5% роста ВВП в текущем году (попутно признаётся, что в минувшем, «ковидно-нулевом», рост был недостаточен) и — что тоже сильно волнует ряд западных СМИ — увеличить оборонный бюджет на 7,2% по сравнению с предыдущим годом (который тоже был больше предыдущего на 7,1%), до примерно $225 млрд. Американская NBC по этому поводу отмечает:

«Это больше, чем скромный запланированный экономический рост Китая… За оборонным бюджетом [КНР] будут внимательно следить соседи Китая и Соединенные Штаты, которые обеспокоены стратегическими намерениями Пекина и развитием его вооруженных сил, особенно в связи с ростом напряженности в последние годы из-за Тайваня».

Китайская China Daily огрызается в стиле «кто бы говорил про несоответствие экономическому росту»:

«США обнародовали оборонный бюджет в размере 857,9 миллиардов долларов — рост на рекордные 13,9 процента. Япония увеличила свои военные расходы на 26,3 процента до рекордно высокого уровня в 6,3 триллиона иен (49,84 миллиарда долларов). Государства-члены ЕС также присоединились к гонке вооружений, увеличив свои оборонные бюджеты. Например, французское правительство утвердило военный бюджет в размере более 43,9 млрд евро (42,8 млрд долларов), что на 7,4% больше, чем в прошлом году».

Отметим, что в минувшем году экономика США выросла, по оценкам, на 2,1%, японская — на 1,1%, французская — на 2,6%, и всем этим странам в 2023-м обещают либо стагнацию, либо рецессию. Так что Китай прав: на фоне всемирной милитаризации его милитаризация по отношению к общему росту экономики довольно скромна.