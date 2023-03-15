Скандалы: Офшорэнерго

Даже уголовное дело не прояснило мутные схемы вокруг «ТНС энерго»

То, что деньги, собираемые с потребителей электроэнергии в Центральном и Поволжском регионах, выводились в офшоры, уже не новость. Уголовное дело в отношении топ-менеджеров «ТНС энерго» по этому поводу было возбуждено ещё осенью 2020 года. Однако до сих пор нет официальных сообщений о ликвидации мутной схемы по владению компанией.

Группа компаний «ТНС энерго» объединяет энергосбытовые компании в 11 регионах России. Это второй по объёмам реализации энергии энергосбыт в стране. Бизнес таких компаний устроен несложно: они закупают электричество на оптовом рынке по одной цене, а затем продают в розницу по другой. Часть выручки отдают сетевым компаниям, которые владеют проводами, остальное записывают себе в прибыль.

Прибыли и долги

Казалось бы, перепродажа энергии просто золотое дно. И действительно, в бухгалтерской отчётности компании всё выглядит красиво, а иногда даже чересчур. К примеру, в 2020 и 2021 годах прибыль вдруг стала превышать выручку, достигая 8,65 млрд рублей. При этом в последнем аудиторском отчёте содержится такая информация: долг компании составляет около 73,2 млрд рублей. А по состоянию на 31 декабря 2021 года величина краткосрочных обязательств группы превышает величину оборотных активов на 23,9 млрд рублей. Выходит, финансовое положение второго по размерам энергосбыта страны не такое уж стабильное?

Одна из возможных причин этих странностей была явлена миру осенью 2020 года. Тогда по заявлению ПАО «Россети Центр и Поволжье» (это государственная сетевая компания. – Ред.) было возбуждено уголовное дело о хищениях на 5,5 млрд рублей. Речь в нём шла о том, что менеджмент «ТНС энерго», вместо того чтобы расплачиваться по счетам с сетевиками, выводил деньги на сторонние проекты, в том числе за границу. Причём такая схема существовала долгие годы, предположительно с 2011 по 2020-й. В итоге суд арестовал пятерых топ-менеджеров энергосбытовой компании, в том числе и её бывшего главу Дмитрия Аржанова. После этого в компании произошли кадровые перестановки. А вот об изменении структуры собственности так ничего и не слышно. Вернее, разговоры были, а реальных реформ не видно. Между тем именно структура владения компанией создаёт предпосылки для мутных схем по выводу денег в офшоры.

щё одна примечательная деталь. В последнем опубликованном компанией аудиторском отчёте есть примечательная строка. Она гласит: «По состоянию на 31 декабря 2021 года отсутствовала конечная контролирующая сторона». Попросту говоря, гигантская компания с оборотами в сотни миллиардов рублей или никому не принадлежит, или же её бенефициар искусно спрятан. В первое, согласитесь, верится с трудом. Но и этот вариант нельзя отметать. Более того, создаётся впечатление, что в последние годы разные люди спешили избавиться от акций компании, хотя её финансовыми потоками они всё же пользовались. Кто же эти акционеры, которые мирятся с таким положением дел?

Осенью 2020 г. суд арестовал пятерых топ-менеджеров ТНС, в том числе и её бывшего главу Дмитрия Аржанова. После этого в компании произошли кадровые перестановки. А вот об изменении структуры собственности так ничего и не слышно

Из пиарщиков в миллиардеры

Крупнейший акционер компании с долей более 28% – кипрский офшор Sunflake LTD. В 2017 году его владельцем называли Дмитрия Аржанова. Причём в то время офшору принадлежало более 60% «ТНС энерго». Кто такой Дмитрий Аржанов? Это выходец из нижегородской губернаторской команды ныне покойного Бориса Немцова – именно по его протекции Аржанов получил пост зампреда правления Волго-Вятского Проминбанка. Правда, вскоре банк разорился, а предправления Сергей Королёв получил по этому поводу срок, однако Дмитрий Аржанов остался на свободе и подался в политический пиар. Заметной фигурой в электроэнергетике он стал в 2006 году, когда старый приятель Анатолия Чубайса и экс-главы Госкомимущества Альфреда Коха Александр Рубанов пригласил его своим замом в недавно созданное OOO «Транснефтьсервис С». Фирма эта была учреждена трубопроводным монополистом «Транснефть», но вскоре отпочковалась от неё и стала скупать в регионах энергосбытовые организации за сотни миллионов рублей в ходе аукционов, которые проводила команда Чубайса. Скупкой как раз занимался Дмитрий Аржанов. Кто стоял за ООО «Транснефтьсервис С», загадкой оставалось недолго. Дело в том, что компания быстро стала главным поставщиком энергии для «Транснефти». И из этой схемы торчали уши менеджеров «Транснефти» во главе с тогдашним её руководителем Семёном Вайнштоком.

Однако в 2007 году Семён Вайншток потерял должность главы «Транснефти», отчего расклад пришлось изменить. С тех пор компания стала называться «ТНС энерго», а возглавил её Дмитрий Аржанов. Истинные же бенефициары спрятались в офшорах. По слухам, это могли быть Семён Вайншток, Александр Рубанов, Альфред Кох и Михаил Абызов (ныне содержащийся в СИЗО экс-министр по делам Открытого правительства). Впрочем, вскоре Дмитрий Аржанов назвал контролирующим собственником себя. «Форбс» писал, что он-де взял кредит у самой компании, чтобы выкупить акции у прежних владельцев. Стал ли он реальным собственником или начал кого-то фронтить, остаётся только гадать. Однако формально Дмитрий Аржанов тогда получил многомиллиардное состояние.

При Аржанове «ТНС энерго» отвязалась от контрактов «Транснефти» и подмяла под себя рынки электроэнергии в нескольких регионах. По слухам, этому мог как-то способствовать его земляк, выходец из Нижнего Новгорода Юрий Сентюрин, который с 2010 под 2017 год занимал должность заместителя министра энергетики. В пользу этой версии говорит то, что по какому-то совпадению проблемы у Дмитрия Аржанова начались как раз после отставки Сентюрина из Мин­энерго.

Бесконечная «пирамида»

В итоге почти 20% «ТНС энерго» перешло под контроль структур госбанка ВТБ. Также было объявлено, что свою долю в офшоре Sunflake Limited Дмитрий Аржанов уступил Евгению Гинеру (широко известен как президент ЦСКА), в связи с чем тот стал контролировать 25% «ТНС энерго». Сколько Гинер мог заплатить Аржанову, осталось неизвестным. Однако на днях появилась новость: Аржанов через суд взыскал с Гинера долг в 52 млн рублей по договору займа, составленному в 2019 году. Как-то этот факт не вяжется с покупкой пакета акций ценой в миллиарды рублей.

Всё это наводит на мысли, что истинная доля Дмитрия Аржанова в гигантском холдинге «ТНС энерго» ограничивалась примерно теми самыми 52 млн, а реальных бенефициаров этой схемы мы в ближайшее время вряд ли узнаем. Впрочем, владение «ТНС энерго» сейчас вряд ли можно назвать привлекательным с учётом колоссальных долгов компании. Гораздо важнее контролировать финансовые потоки энергетического холдинга, чем многие годы и занимался Дмитрий Аржанов. На полученные деньги он, по слухам, активно строил собственный аграрный бизнес, скупая земли на юге России. Именно Дмитрию Аржанову приписывали контроль над известным производителем круп агрохолдингом «АФГ Националь». Впрочем, и здесь всё не так просто. В прошлом году выяснилось, что 99% этого сельхозбизнеса было в залоге у структур миллиардера Искандера Махмудова и в итоге перешло к нему окончательно по решению суда. Потому сказочное обогащение Дмитрия Аржанова на финансовых потоках «ТНС энерго» всё больше напоминает пиар-кампанию.

Примечательно, что немаловажная роль в этой схеме принадлежит не только мутным кипрским офшорам, но и солидному госбанку. Структуры ВТБ в разное время контролировали до 20% энергохолдинга, так что банкиры при желании могли раскопать всю подноготную этого бизнеса. Но здесь стоит учитывать один интересный факт. ВТБ был и остаётся крупнейшим кредитором «ТНС энерго», то есть банк постоянно получает платежи по всё новым и новым кредитам. Банкиров можно было бы упрекнуть в нерасчётливости: они будто бы вложились в финансовую пирамиду. Но это не так. Постоянный рост тарифов на электроэнергию делает «пирамиду» бесконечной и обеспечивает стабильный финансовый поток, из которого банкиры получат свою маржу. А заплатят за всё в итоге конечные потребители электричества.

Сергей Слон

Оригинал материала: “Наша Версия”