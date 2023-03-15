 

Пороть или нет: мать 17 детей раскрыла секрет идеального воспитания

15.03.2023, 18:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Валентина Красникова – мать 17 детей, мать-героиня l степени, общественный деятель, эксперт Федеральных каналов. Специалист-практик по женскому тайм-менеджменту и поиску предназначения, воспитанию детей, она
раскрыла “Дни.ру” секрет идеального воспитания.

– Идеальных детей, также как и идеальных родителей, не бывает, – сразу подчеркнула Красникова. Ошибаются все. Современным родителям очень непросто воспитывать детей. С одной стороны льется информационный поток от психологов с самыми различными советами и методиками. С другой стороны опыт бабушек, дедушек и собственные воспоминания о детстве. Очень часто слышу такую позицию: ну мы же как-то выросли…

Нельзя растить ребенка, как травинку в поле. Надо четко понимать, насколько изменился в мир. От нас с вами требуется гораздо больше сил, авторитета, влияния и осознанности. Дети 21 века сталкиваются с такими вызовами, которые нам в нашем детстве и не снились.

Мы живем во время размытых принципов, идеалов и морали. Родители дезориентированы точно также. Обобщенный подход к воспитанию выражается в том, что мы под видом принципов даем общее клише ребенку и не доносим до него нюансы применения.

Ребенку важно внушить, что бить первым нельзя. А когда бьют тебя, защищаться можно и нужно. И девочка, и мальчик в нашем агрессивном мире должны быть обучены приемам самообороны. Им важно знать, как действовать в ситуации агрессии, и ни в коем случае не позволять издеваться над собой. Это важно.

И не менее сложный и важный вопрос: можно ли применять физические наказания по отношению к ребенку в целях воспитания дома? Старшее поколение, возможно и вы сами, спокойно ответите: да, меня лупили. Зато человеком вырос.

Можно ли воспитать ребенка, не использую физическое наказание? Конечно можно. Бывают ли случаи, когда это неизбежно? Бывают. Но важно понимать, что это исключение и очень редко.

Главное, не путать применение физической силы с наказанием. Любое наказание должно выражаться только в форме последствий для ребенка. Эти последствия должны быть ясными, четкими и понятными. Родители должны понимать, что наказание ребенка – это самая крайняя мера.

К сожалению, физические наказания чаще всего сводятся к ремню, крику и небрежному отношению. Здесь наказание используется как срыв, выброс эмоций и злости. Это категорически запрещено! Ребенок не понимает, за что его наказали и будет всеми силами стараться делать все, чтобы это не повторилось. Но никаких внутренних изменений не происходит. Этим методом возможно добиться лишь внешних изменений в поведении, и то не всегда. А частые, бесконтрольные, беспринципные наказания приведут к трагическим и непоправимым последствиям.

Родители не имеют права хлестать ремнем направо и налево, пользоваться тем, что они взрослее и сильнее.

Поэтому физическое наказание – это исключительная мера, которая может использоваться один, максимум два раза за всю жизнь. И то только за проступок, сравнимый с преступлением! Все ли должны сидеть в тюрьме? Конечно нет! Но значит ли это, что мы должны закрыть все тюрьмы? Тоже нет.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.05.21 / Флуоресцентный свет проясняет связь между тепловым стрессом и урожайностью

21.01.22 / Мнение: 25 новоиспечённых программистов, выравнивание зарплат бюджетников и критичная закредитованность

19.05.21 / Если вы не нужны себе, вы никому не нужны: простые секреты счастья для женщин от известного психолога Михаила Лабковского

07.12.21 / Шепоты и крики кинокамеры

18.08.21 / Иван Ургант поздравил падчерицу Эрику с 21-летием и рассказал об их первой встрече

30.06.20 / Скандалы: Клубничный бой

20.12.21 / Мнение: Ну – с Днем Чекиста!

27.09.22 / Жуткие, но малоизвестные случаи похищения людей пришельцами

31.05.21 / В Махиндре наблюдается незначительный рост спроса на бензиновые варианты

17.10.22 / Мобилизационный пункт в Театре Виктюка закроется в связи с завершением частичной мобилизации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика