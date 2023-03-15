 

Путин: РФ как настоящий друг пытается поддержать пострадавшую от землетрясения Сирию

15.03.2023, 17:15, Новости дня
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Москва как настоящий друг Дамаска старается поддержать страну после разрушительного землетрясения, сообщил российский лидер Владимир Путин на встрече с сирийским коллегой Башаром Асадом.

Путин выразил сожаление в связи с тем, что сирийский народ «столкнулся с еще одной очень серьезной проблемой, с катастрофой, – землетрясением», передает ТАСС.

«Это, конечно, усугубляет ситуацию. Но мы, как настоящие друзья, пытаемся вас поддержать», – отметил Путин.

Напомним, в Кремле начались переговоры Путина и Асада.

Ранее представители Российского Красного Креста (РКК) – старейшей гуманитарной организации РФ – прибыли в Сирию для оказания гуманитарной и медицинской помощи и психосоциальной поддержки пострадавшим от землетрясения.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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