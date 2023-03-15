 

За разработку инновационных идей “РН-Пурнефтегаз” заработал 3,8 млрд. рублей

15.03.2023, 17:10, Разное
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Роснефть” сообщила, что экономический эффект от внедрения инноваций в “РН-Пурнефтегазе” (входит в “Роснефть”) за пять лет составил 3,8 млрд рублей.

По данным компании, за последние годы сотрудниками было разработано 166 проектов, направленных на совершенствование технологических процессов и повышение производственных показателей.Тахмез Тахмезов (начальник управления технологического и научного развития “РН-Пурнефтегаз”), заявил, что компания ежегодно разрабатывает и внедряет не менее 2 десятков технологических решений с целью снижения затрат и увеличения объемов производства. Тахмезов заявил: “Например, в 2022 году наблюдалось фактическое увеличение стоимости инноваций”. Представитель “РН-Пурнефтегаз” подчеркнул, что компания не только разрабатывает собственные идеи по улучшению технологических процессов, но и перенимает опыт других дочерних предприятий “Роснефти”.

“Мы уже внедрили более 40 решений от наших коллег-производственников. Глава подразделения добавил, что мы являемся лидером по тиражированию технологически эффективных решений”, – он добавил, что в компании создан информационный центр для сбора предложений от сотрудников по оптимизации и рационализации производства. В “Роснефти” нам сообщили, что компания постоянно тестирует технологические решения, а также передовое отечественное оборудование на лицензионных участках. Все разрабатываемые месторождения имеют сложное геологическое строение.В “РН-Пурнефтегаз” также успешно внедрена технология термо- и газодинамического воздействия на пласт. Это позволяет восстановить продуктивность скважин. Отечественные пакеты стаканов позволяют сократить среднее время ремонта одной скважины в шесть раз. Это решение предотвращает износ стенок колонны за счет снижения ее механического воздействия.


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