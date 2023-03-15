 

Сотрудникам Apple не выплатили премии в целях экономии средств

15.03.2023, 17:10, Разное
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Американская компания Apple отложила выплату премий и других бонусов некоторым сотрудникам для сокращения расходов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с вопросом. Это решение повлияет на частоту и размер бонусов, выплачиваемых сотрудникам Apple.

Один из источников сообщил, что план руководства еще не был обнародован. В сообщении агентства говорится, что компания из Купертино пытается ограничить количество нанимаемых сотрудников и сохранить дополнительные рабочие места для уволенных работников.Apple обычно выдавала премии или бонусы один или два раза в год, в зависимости от подразделения. Выплаты обычно назначались на апрель или октябрь.

Новый план не позволит сотрудникам получать бонусы и премии в течение апреля. Теперь все подразделения перейдут на график выплат раз в год.Bloomberg сообщает, что генеральный директор Apple Тим Кук заявил на прошлой неделе на собрании акционеров Apples, что компания по-прежнему осторожна в вопросах расходов. В настоящее время корпорация не увольняет сотрудников Apple, а только подрядчиков, работающих со сторонними компаниями. Однако считается, что тысячи сотрудников уже уволены.


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