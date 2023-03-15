Скандалы: Футбол без болельщиков

Система Fan ID лишила стадионы зрителей

Российская премьер лига возвращается, но попасть на футбольные матчи теперь можно только с Fan ID, или картой болельщика. Эта карта уже оттолкнула от футбола сотни тысяч зрителей и изменила этот вид спорта, сделав его менее зрелищным.

В третьем туре чемпионата РПЛ сразу на пяти стадионах запустили систему Fan ID. Посещаемость таких матчей разочаровала всех – и клубы, и игроков, и болельщиков.

Fan ID – не пропуск на матч. Скорее наоборот…

Fan ID – это специальный российский электронный документ для посещения футбольных матчей, удостоверяющий личность, с фотографией, фамилией и именем её обладателя.

Закон о Fan ID вступил в силу 1 июня 2022 года. Для получения паспорта болельщика нужно оформлять заявку и пройти проверку через сайт Госуслуг. В день матча Fan ID должен быть у болельщиков, участников соревнований, организаторов и сотрудников СМИ. Оформить Fan ID непросто: надо обратиться на «Госуслуги», затем явиться в МФЦ, чтобы подтвердить личность, или пройти всю процедуру уже там. Чтобы сделать документ, нужны персональные и контактные данные человека.

Почему против Fan ID протестуют болельщики? Многим не нравится, что абсолютно все персональные данные окажутся в чьем-то ведении с непонятной целью. Во-вторых, трудная и многоступенчатая процедура оформления, в а в-третьих, даже в случае покупки совершенно не дешевого билета, на матч могут не пустить без объяснения причин — хотя бы из-за политической позиции, и таких случаев все больше. Болельщик «Спартака» Алексей Усачев, представляющий объединение «Фратрия», в новом выпуске программы «В движе» рассказал:

«Впервые российские фанаты столкнулись с системой Fan ID на чемпионате мира в 2018 году. Тогда многие не получили свои идентификаторы и не попали на домашний ЧМ. А тестовая система была еще на Кубке конфедераций в 2017-м, все ринулись получать Fan ID, все получили. Потом многие, придя на стадион на первый матч или на второй, поняли, что ID заблокирован. Билеты пропадали, и большинство людей лишили футбола без суда и следствия, безосновательно».

«Трибуны пустые, потому что FAN ID. Получать его болельщики не хотят, потому что не видят смысла в этом документе. Всегда ходили без него, а теперь требуют его получить. И, главное, непонятно зачем? С учетом того, что паспорт болельщика должны получать даже футболисты, судьи, тренеры и журналисты, все равно получается, что желающих немного. Но проблемы были даже у игроков, например, они 10 раз отправляли фотографию, но ее не принимали. Но трибуны пустые не только из-за неудобство системы. Сама идея не принята болельщиками», — рассказывает спортивный журналист Кирилл Шулика. По сути, сегодня все футбольное сообщество восстало против FAN ID.

«Это возможность для правоохранительных органов и представителей власти заблокировать того или иного посетителя без объяснения причин. У нас человек может быть ограничен в посещении спортивных мероприятий только по закону, по суду. Но как мы знаем по Кубку конфедераций и ЧМ, если ты просто чем-то не понравился, были у тебя приводы в полицию на футболе 10 лет назад или что-то еще — все, ты уже в базе опасных лиц, и тебя блокируют», — пишет Sport24.

А сейчас поводы могут возникнуть и политические, в связи с публично высказанными взглядами и убеждениями… Хотя по правилам, попасть в список забаненных лиц сейчас можно по решению суда — по знаменитой статье 20.31. В новой системе все туманно: выбирают людей по прошлому, на личный взгляд тех, кто решает. В общем и целом, не известно, по каким принципам. Дело дошло до массовых акций протеста. Некоторые из них заканчиваются арестами, например, акция против фан-айди на «Газпром Арене».

Потери материальные и эмоциональные

Результаты недовольства болельщиков не замедлили сказаться на посещении стадионов. В графике столбцы соответствуют в порядке убывания посещаемости матчей команд: «Зенит», «Спартак», «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив», «Ахмат», «Динамо».

Первой игрой РПЛ во второй половине сезона, для посещения которой понадобился паспорт болельщика, стала встреча «Урал» — «Краснодар» на «Екатеринбург Арене». Согласно официальному протоколу, ее посетили 2 997 болельщиков при максимальной вместимости 35 тысяч человек. Это полный и откровенный провал.

На «Спартак» сейчас ходят почти в 3 раза меньше, чем осенью. Посещаемость игры с «Факелом» на «Открытие Банк Арене» – это просто печаль: всего 5002 человека. При этом осенью клуб собирал более 12 с половиной тысяч зрителей. Это были внушительные цифры даже на фоне начавшегося бойкота фанатов и ограничений по приказу МВД: на стадион разрешалось пропускать не более 15 тысяч человек. На двух весенних матчах «Спартака» средняя посещаемость – около 4 600 человек. То есть из-за Fan ID на «Спартак» ходит в 2,7 раза меньше людей, чем осенью.

«Пять тысяч зрителей на «Спартаке»? Я не вспомню, когда на «Спартаке» было столько зрителей. Это же «Спартак»! Даже при такой погоде было бы минимум 20 тысяч», – удивляется форвард этой команды Александр Соболев. – Когда полный стадион, атмосфера совсем другая. А так слышу комментатора с бровки. Играем для болельщиков, а их нет».

Капитан «Спартака» Георгий Джикия тоже разочарован: «Главная потеря для «Спартака» не столько денежная, сколько социальная, эмоциональная, – рассказал он Sports.ru . – Клуб и футболисты теряют сердце поддержки, это невозможно купить». Джикия сожалеет, что некоторым молодым футболистам не повезло, потому что они ни разу не играли при полных трибунах и не понимают, что это такое. Ведь полные трибуны, флаги, поддержка, песни – все это важный элемент матча. Всего этого футболисты лишились.

В Ростове зафиксирована худшая цифра сезона: на игру команды Валерия Карпина с «Пари НН» пришли всего 4 394 человека. А ведь там Fan ID работает с лета! Предыдущий антирекорд – 4458 зрителей на игре с «Оренбургом» был в начале августа.

У лидера чемпионата «Зенита», по данным РПЛ, на игру с «Химками» пришли всего 15 965 зрителей. Правда, питерский клуб утверждает, что было больше — 20 638 зрителей. Но если брать все же данные РПЛ, у «Зенита» антирекорд посещаемости в матчах чемпионата России на «Газпром Арене». Рядом лишь игра с «Пари НН» – 19 705 человек. Собрать зрителей на игру с «Химками» не помогла даже акция: бесплатные билеты для школ и бюджетников Петербурга. После зимнего перерыва средняя посещаемость «Зенита» упала почти на 50%.

У ЦСКА совсем все плохо, там минус 8,5 тысяч от средней посещаемости. На матче против «Крыльев Советов» собралось меньше 3 тысяч болельщиков на 30-тысячной «ВЭБ Арене».

Но главный антирекорд – это матч «Торпедо» с «Уралом», на который пришли всего 207 человек! Конечно, «Торпедо» — не лидер по посещаемости матчей, но 207 человек – провал даже для этой команды.

Потери доходов клубов из-за упавшей посещаемости сейчас даже сложно прогнозировать, но источники Sports.ru, близкие к клубам РПЛ, не скрывают пессимизма. По их оценкам, крупнейшие потери матчей-выручки ждут «Спартак» и «Зенит» – до 400 миллионов рублей за сезон. Совокупные потери клубов лиги могут достичь 1,5 миллиарда рублей даже по сравнению с доковидными сезонами-2018/19 и 2019/20.

Футбол и политика

Для чего все это делается? Болельщик «Спартака» Алексей Усачев, который представляет объединение «Фратрия», в программе «В движе» высказывает такое мнение: «Как мы знаем, за фасадом слов «мир» и «безопасность» делаются всякие нехорошие вещи. Мы вам отключим газ, свет, если вы не будете делать так. Вышли на площадь, если вам не нравится политика — всем штраф автоматом. Внедряются повсюду система распознавания лиц, и по алгоритму действий каждого человека, движений его тела, даже без лица могут понять, что это за человек. Идет снятие биометрии, цифровизация всего и вся… Давайте мы будем это использовать для блага, экономики, для реальных вещей».

Убьет ли FAN ID российский футбол?

Интересно, что спортивные обозреватели федеральных СМИ вообще отказываются обсуждать эту тему, считая ее частью государственной политики. Но очевидные факты трудно не признать.

«Стадионы простаивают, всего 10% заполняемость большинства арен, бывает и меньше. Телевизионные трансляции, как прогнозируют даже в руководстве «Матч-ТВ», будут смотреть тоже мало, — говорит спортивный журналист Кирилл Шулика. — Чем меньше людей на трибунах, тем меньше смотрят. Спорт сейчас не на первом месте, тем более в отсутствии международных соревнований. Уровень футбола упал сильно. Нет еврокубков, качественных легионеров, нет игр сборной с сильными соперниками, нет мотивации у большинства команд. Понятно, кто будет чемпионом, кто вылетит. За что играть?»

Что же делать, если против Fan ID и болельщики, и клубы?

Очевидно, для болельщиков настало время объединяться и вести диалог с властями с позиции права. Да, в России есть Всероссийское общество болельщиков, но это провластная структура с бюджетом, который стал поводом для раздора. Болельщики должны создать независимую организацию, которая защищала бы их права, общаясь с органами власти на равных. Сегодня же болельщики для власти в массе своей маргиналы, радикалы и хулиганы, с которыми якобы даже не стоит считаться. Ситуация достигла критической точки, и ее необходимо срочно менять. Иначе зачем вообще футбол?

Ирина Мишина

Оригинал материала: “Новые Известия”