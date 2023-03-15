 

Китай выразил серьёзную озабоченность совместными учениями США и Южной Кореи

15.03.2023, 16:00, Разное
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Китай выражает серьёзную озабоченность военными учениями США и Южной Кореи. Как пишет People’s Daily, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь призвал все заинтересованные стороны сохранять сдержанность и прилагать дополнительные усилия, способствующие миру и стабильности на Корейском полуострове.


AP

Китай выражает серьёзную озабоченность военными учениями США и Южной Кореи и призывает все заинтересованные стороны сохранять сдержанность и прилагать дополнительные усилия, способствующие миру и стабильности на Корейском полуострове. Как передаёт People’s Daily, об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Ван Вэньбинь сделал это заявление, отвечая на вопрос о сообщениях СМИ, согласно которым Соединённые Штаты и РК с 13 по 23 марта планируют провести совместные военные учения.

«Мы серьёзно озабочены действиями США и Республики Корея, стремящихся провести военные учения», — заявил Ван Вэньбинь на регулярном брифинге для прессы.

По словам Ван Вэньбиня, основная причина того, что ситуация на Корейском полуострове дошла до текущего момента, ясна: она заключается в том, что соответствующие стороны отказались откликнуться на принятые КНДР меры по ядерному разоружению и, напротив, стали непрерывно оказывать давление и запугивать Северную Корею.

«Текущая ситуация на Корейском полуострове носит крайне сложный и чувствительный характер. Все заинтересованные стороны должны сохранять сдержанность и принимать дополнительные меры, способствующие миру и стабильности на полуострове», — добавил он.


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