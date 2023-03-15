Савельев, министр транспорта: Никакой каннибализации самолетов в России нет

Виталий Савельев, министр транспорта, заявил, что РФ пока не начала практиковать каннибализацию (полную разборку деталей) на самолетах. Это заявление было сделано на заседании Госдумы по вопросам транспорта и развития транспортной инфраструктуры. Об этом пишет ТАСС.

Савельев заявил, что самолеты российских авиакомпаний комплектуются качественными сертифицированными запчастями. Поэтому нет необходимости разбирать некоторые самолеты, чтобы получить больше запчастей. По словам министра, у Минпромторга будет 10 лет, чтобы разработать новые модели и расширить возможности российского авиапарка. За это время также можно будет поддерживать самолеты в хорошем состоянии. Их средний возраст составляет 15 лет.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров ранее заявлял, что РФ будет поставлять на рынки Ближнего Востока самолеты Superjet и МС-21 российского производства не позднее 2025 года. Это связано с производственными возможностями.