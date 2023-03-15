 

Milenio – мексиканский президент заверил, что в его стране безопаснее, чем в США

15.03.2023, 14:40, Разное
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Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его страна безопаснее Соединённых Штатов, пишет Milenio. Он также обвинил американских политиков-консерваторов в том, что те устроили кампанию против его правительства.

Сегодня президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор спровоцировал широкую полемику и множество реакций. Президент заверил, что в Мексике путешествовать безопаснее, чем в Соединённых Штатах.

Он также обвинил США в том, что опубликованные ими предупреждения о поездках (в Мексику. — ИноТВ) — это кампания против его правительства, устроенная американскими политиками-консерваторами.

АНДРЕС МАНУЭЛЬ ЛОПЕС ОБРАДОР, президент Мексики: Мексика безопаснее Соединённых Штатов. По Мексике можно без каких-либо проблем безопасно путешествовать. Это направленная против Мексики кампания американских политиков-консерваторов.

Дата публикации 14 марта 2023 года.


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