«Москвич» заявил о планах продавать автомобили в Симферополе и Сочи

Компания-производитель автомобилей модели «Москвич» готовится к старту продаж в Симферополе и Сочи, сообщил гендиректор Московского автомобильного завода «Москвич» Дмитрий Пронин в эфире «Россия-24».

По его словам, виден интерес со стороны покупателей, заказчиков и корпоративных клиентов. Он добавил, что компания сейчас присутствует в 23 городах и представлена 52 дилерских центрах, передает ТАСС.

В ближайшее время откроется по одному дилерскому центру в Москве, Сочи и Симферополе.

Ранее о старте продаж модели «Москвич 3» в начале марте говорил мэр Москвы Сергей Собянин.

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