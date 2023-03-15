 

«Москвич» заявил о планах продавать автомобили в Симферополе и Сочи

15.03.2023, 14:31, Новости дня
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Компания-производитель автомобилей модели «Москвич» готовится к старту продаж в Симферополе и Сочи, сообщил гендиректор Московского автомобильного завода «Москвич» Дмитрий Пронин в эфире «Россия-24».

По его словам, виден интерес со стороны покупателей, заказчиков и корпоративных клиентов. Он добавил, что компания сейчас присутствует в 23 городах и представлена 52 дилерских центрах, передает ТАСС.

В ближайшее время откроется по одному дилерскому центру в Москве, Сочи и Симферополе.

Ранее о старте продаж модели «Москвич 3» в начале марте говорил мэр Москвы Сергей Собянин. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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