Путин призвал прокуроров уделить особое внимание защите прав военных
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Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания коллегии Генеральной прокуратуры призвал прокуроров в текущем году особое внимание уделить защите прав военнослужащих и их семей.
Также приоритетными задачами были названы защита трудовых и социальных прав россиян, передает ТАСС.
«Говоря о задачах предстоящего периода, отмечу, что на особом контроле органов прокуратуры должны оставаться и вопросы обеспечения трудовых и социальных прав граждан», – подчеркнул Путин.
Глава страны напомнил о реализуемой масштабной программе содействия занятости.
«Во многом благодаря принятым мерам уровень безработицы в начале этого года сократился до 3,6%. Это самый низкий показатель за все последние десятилетия», – сказал президент.
По словам президента, базовым условием развития РФ как суверенного правового государства является надежная защита прав и свобод граждан, а также укрепление правопорядка.
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