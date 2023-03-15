Путин призвал прокуроров уделить особое внимание защите прав военных

Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания коллегии Генеральной прокуратуры призвал прокуроров в текущем году особое внимание уделить защите прав военнослужащих и их семей.

Также приоритетными задачами были названы защита трудовых и социальных прав россиян, передает ТАСС.

«Говоря о задачах предстоящего периода, отмечу, что на особом контроле органов прокуратуры должны оставаться и вопросы обеспечения трудовых и социальных прав граждан», – подчеркнул Путин.

Глава страны напомнил о реализуемой масштабной программе содействия занятости.

«Во многом благодаря принятым мерам уровень безработицы в начале этого года сократился до 3,6%. Это самый низкий показатель за все последние десятилетия», – сказал президент.

По словам президента, базовым условием развития РФ как суверенного правового государства является надежная защита прав и свобод граждан, а также укрепление правопорядка.

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