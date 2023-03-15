 

Путин призвал прокуроров уделить особое внимание защите прав военных

15.03.2023, 14:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания коллегии Генеральной прокуратуры призвал прокуроров в текущем году особое внимание уделить защите прав военнослужащих и их семей.

Также приоритетными задачами были названы защита трудовых и социальных прав россиян, передает ТАСС.  

«Говоря о задачах предстоящего периода, отмечу, что на особом контроле органов прокуратуры должны оставаться и вопросы обеспечения трудовых и социальных прав граждан», – подчеркнул Путин.

Глава страны напомнил о реализуемой масштабной программе содействия занятости.

«Во многом благодаря принятым мерам уровень безработицы в начале этого года сократился до 3,6%. Это самый низкий показатель за все последние десятилетия», – сказал президент. 

По словам президента, базовым условием развития РФ как суверенного правового государства является надежная защита прав и свобод граждан, а также укрепление правопорядка. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.05.21 / США поддержали решение Чехии исключить Росатом из тендера на АЭС

19.12.20 / Чтобы лишить Россию прибыли — Помпео попытался объяснить санкции против Турции

07.01.21 / В Беларуси за время протестов задержали 25 тыс. человек. Суммарно они получили 83 тыс. суток ареста

31.01.21 / На Кубе с моста упал автобус с учителями, погибли по меньшей мере 10 человек

11.08.20 / Из-за стрельбы у Белого дома Трампа вывели с брифинга

26.04.22 / Лавров указал на риск Третьей мировой при вводе войск НАТО на Украину

21.06.21 / Корреспондент – Кулеба рассказал, как Киев будет защищаться от России турецкими беспилотниками

03.09.20 / Берлускони заразился коронавирусом

15.10.21 / Стало известно, когда европейцы начали варить пиво

04.08.20 / СМИ: американец Пол Уилан этапирован в колонию в Мордовии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика