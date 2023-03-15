Путин заявил о позитивной динамике в борьбе с терроризмом, криминалом и коррупцией
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что есть положительные сдвиги в вопросе борьбы с терроризмом, коррупцией и криминалом.
«Есть позитивная динамика в борьбе с экстремизмом и терроризмом, в противодействии криминалу и коррупции», – передает ТАСС слова главы страны, сказанные на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры в среду.
Ранее в ходе мероприятия Путин призвал прокуроров уделить внимание защите прав военнослужащих и их семей.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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