В июне в продажу поступят смартфоны Googles Pixel Fold и Pixel 7a

В июне новые телефоны Google Pixel Fold и Pixel 7a станут доступны для покупки. 9to5Google рассказал об этом со ссылкой на документы, просочившиеся от одного из ритейлеров.

Данные свидетельствуют о том, что складной смартфон Google будет называться Pixel Fold. Это утверждают журналисты. Смартфон выйдет в цветах Carbon (цвет, который будет сочетаться с темным или черным оттенком) и Porcelain (белая версия). Вы сможете выбрать между версиями на 256 или 512 ГБ. Цветовые варианты Google Pixel 7ас включают в себя ранее упомянутый Carbon, а также Arctic Blue, Cotton и Cotton. Если рассматривать хранилище, то в продажу поступит единственный вариант на 128 ГБ. Официальное представление новых устройств планируется провести на Google I/O, которая состоится в мае.