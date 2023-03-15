Представлена складная клавиатура, которая превращается в ручной контроллер

Японская компания Grab Shell представила складную клавиатуру, которая может превращаться в контроллер. Ее легко удерживать двумя руками. Об этом пишет Gizmodo.

На рынке представлено множество складных клавиатур. Однако Grab Shell уникальна тем, что, складываясь, она предлагает полную раскладку QWERTY, а также множество клавиш, каждую из которых владелец может настроить под себя. В нем также есть джойстик, трекбол, тумблер, колесо прокрутки и тумблер. Это портативное устройство поставляется со встроенным аккумулятором емкостью 2000 мАч. Устройство может быть подключено по беспроводной связи к устройствам, совместимым с Windows и macOS.Вы можете выбрать черную или белую клавиатуру, а ее розничная цена составит 299 долларов США, что примерно равно 22 600 рублям.

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