Мнение: Чем русофил отличается от друга?

Вчера в Москве открылся «учредительный конгресс Международного движения русофилов». Пишут, что на конгресс приехали представители 42 стран.

На открытии выступил глава МИД России Сергей Лавров, который заявил: «Мы никогда не дружим с кем-то против кого-то. Мы никого не заставляем принимать ту или иную позицию. Страны глобального Юга, мировое большинство, в состоянии сделать выводы сами. Мы все взрослые, давайте не будем относиться свысока – как это делают наши западные партнеры».

Лавров зачитал и приветствие президента России Владимира Путина, который написал: «В основе вашего зарождающегося общественного движения ‒ давние традиции дружбы и взаимоуважения, связывающие россиян с другими народами. Эти славные традиции сохранялись даже на самых крутых переломах истории. Живы они сегодня, невзирая на то что во многих государствах целенаправленно нагнетается антироссийская истерия, притесняются наши соотечественники и те, кто им сочувствует, вводятся запреты и ограничения даже на принадлежащее к сокровищнице мировой культуры творчество великих русских классиков» (отсюда).

Хорошо сказал Путин, вроде бы все правильно сказал. Но мне все-рпвно не понятно, зачем надо было называть новую структуру «движеним русофилов». Само слово РУСОФИЛ, по-моему, звучит, как ругательство. Кроме того, русофилство – это любовь или хотя бы симпатии ко всему русскому, к русской культуре, к русским художникам, писателям, композиторам…. А Россия – это все-таки не только русские… Почему нельзя было назвать движение по-простому, по-стариному «Международное движение друзей России»?

Или это название было бы с чересчур большими претензиями? Потому что друзей у России все меньше и меньше? Остаются одни русофилы?

На снимке: русофилы из 42 стран, фотография отсюда

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